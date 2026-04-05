“Đây là lần đầu tôi đến châu Á làm việc. Thời gian đầu khá khó khăn, nhưng đến hiện tại tôi hiểu các cầu thủ của mình nhiều hơn. Trong 1-2 năm qua, chúng tôi cải thiện về tâm lý, thay đổi cách vận hành lối chơi và đang đi đúng hướng trong kế hoạch tranh suất dự World Cup tại VCK châu Á sắp tới”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ trước trận ra quân của tuyển futsal Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2026.

Tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng cho giải Đông Nam Á.

HLV Diego đánh giá tuyển futsal Việt Nam hiện sở hữu lực lượng trẻ, giàu tiềm năng nhưng vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ông nhấn mạnh: “Đội bóng của chúng tôi còn trẻ, cần nhiều trận đấu hơn để trưởng thành. Tôi hài lòng với sự tiến bộ của các cầu thủ cũng như sự hỗ trợ từ VFF. Bản thân tôi đang tập trung 100% cho mục tiêu tranh suất dự World Cup 2028”.

Chiến lược gia người Argentina cho rằng mức độ cạnh tranh vé dự World Cup ngày càng cao khi có tới 10-12 đội tuyển mạnh. Chính vì vậy, những giải đấu như Đông Nam Á 2026 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thực chiến.

Tại giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026, tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng Myanmar, Timor Leste và chủ nhà Thái Lan. Trong đó, Thái Lan tiếp tục được đánh giá là đối thủ nặng ký nhất, đồng thời là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Theo lịch thi đấu, tuyển futsal Việt Nam lần lượt gặp Myanmar (6/4), Timor Leste (7/4) và Thái Lan (8/4) tại vòng bảng.