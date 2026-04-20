Chặng 16 từ Nha Trang lên Đà Lạt (140 km) có thử thách lớn nhất: đèo Khánh Lê dài 29 km và đèo Giang Ly dài 5 km. Chặng đua này ảnh hưởng quyết định đến danh hiệu áo chấm đỏ – vua leo núi.

Ngay khi vào chân đèo Khánh Lê, các đội mạnh Đồng Nai chủ động đẩy tốc độ nhằm tạo điều kiện cho Pierantozzi Lucio tấn công. Tuy nhiên, ngoại binh người Rwanda Mugisha Moise (TP HCM Vinama) đã có màn đáp trả ấn tượng khi kéo theo áo vàng Yarash Uladzislau bám đuổi thành công.

Ở những mét cuối đèo Khánh Lê, Mugisha Moise tung cú nước rút quyết định để cán đích đầu tiên, qua đó vượt lên giành áo chấm đỏ.

Giành chiến thắng ở 2 ngọn đèo cuối cùng, Mugisha Moise nắm chắc danh hiệu vua leo núi - áo chấm đỏ giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM 2026

Không dừng lại, ngoại binh của TP HCM Vinama tiếp tục thắng luôn đèo Giang Ly – ngọn đèo cuối cùng của giải để củng cố vị trí dẫn đầu với 51 điểm, tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ. Chỉ cần hoàn tất các chặng đua còn lại, Mugisha Moise sẽ giành danh hiệu vua leo núi.

Cách đích khoảng 20 km, bộ ba Mugisha, Yarash và Kulikov bứt lên để tiến về đích. Và Kulikov cán đích đầu tiên, giúp Tập đoàn Lộc Trời vươn lên vị trí thứ nhì tổng sắp.

Ở nội dung dành cho tay đua Việt Nam, Phạm Lê Xuân Lộc tiếp tục giữ áo cam sau màn thể hiện ổn định. Các danh hiệu khác không thay đổi khi TP.HCM Vinama dẫn đầu đồng đội, Marchuk Dzianis giữ áo xanh và Trần Trọng Phúc nắm áo trắng.

Ngày 21/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 tiếp tục với chặng 17 quanh Hồ Xuân Hương (Đà Lạt), cự ly 51 km.