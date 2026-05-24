Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Công đoàn Quảng Ninh chính là 2 đội bóng hay nhất ở vòng loại khu vực phía Bắc, giải bóng đá CN-VC Việt Nam 2026. Trước khi đụng độ ở chung kết, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam toàn thắng 5 trận liên tiếp, còn Công đoàn Quảng Ninh lập kỷ lục khi đánh bại Công đoàn Giáo dục Việt Nam 23-1
Dẫu vậy, trong trận chung kết chiều 24/5, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thể hiện sự vượt trội. Đại diện ngành ngân hàng 4 lần chọc thủng lưới đội bóng đất mỏ. Trong đó, 3/4 pha lập công xuất phát từ những pha dàn xếp cố định bài bản.
Với 6 trận toàn thắng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lên ngôi vô địch một cách vô cùng thuyết phục.
Công đoàn Quảng Ninh về nhì ở vòng loại khu vực phía Bắc, trong khi hạng 3 là Công đoàn Hải Phòng và Công đoàn PetroVietnam.
Một điểm nhấn ở trận chung kết khi Còi vàng Hoàng Ngọc Hà đảm nhận điều hành trận đấu. 
Với những trọng tài đẳng cấp FIFA như Hoàng Ngọc Hà, chất lượng của giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam được đảm bảo.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nâng cúp vô địch vòng loại khu vực phía Bắc. Theo BTC, sau 4 ngày thi đấu, vòng loại khu vực phía Bắc giải bóng đá CN-VC Việt Nam 2026 ghi nhận hơn 5 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này chứng tỏ sức hút ngày càng lớn của sân chơi ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước.