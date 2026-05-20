Công bố sáng 20/5 tại Hà Nội, giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 có 48 đội bóng tham dự, sẽ trải qua 2 chặng đấu: Vòng loại tổ chức từ tháng 5 đến tháng 7-2026 tại Hà Nội và TPHCM; 16 đội bóng xuất sắc nhất giành vé tham dự VCK toàn quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại TP.HCM.

Tổng giải thưởng của giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 lên đến 900 triệu đồng. Trong đó, nhà vô địch VCK toàn quốc nhận 200 triệu đồng.

Ở mùa giải thứ 4 được tổ chức bởi Tổng LĐLĐ Việt Nam và báo Tuổi trẻ, các đội bóng đại diện cho Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành và doanh nghiệp trên cả nước thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người. Thaco Trường Hải giữ vai trò mạnh thường quân kim cương. Các nhà tổ chức khẳng định, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, điều hành nhằm duy trì vị thế là sân chơi thể thao phong trào quy mô toàn quốc, đẳng cấp nhất dành cho công nhân, viên chức, người lao động.

Ngoài ý nghĩa thể thao, giải đấu còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng. Tại mùa giải 2025, thông qua báo Tuổi Trẻ, đã có hơn 1 tỉ đồng được bạn đọc đóng góp nhằm hỗ trợ công nhân, người lao động miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Bốn đội bóng xuất sắc nhất cũng dành 250 triệu đồng đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn.