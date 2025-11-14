Ngày 14/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang xác minh vụ việc xe khách và container dừng giữa đường, sau đó nhiều người trên hai xe lao xuống đánh nhau.

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, khi đang lưu thông trên đoạn đường tránh quốc lộ 1, qua xã Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi), xe khách bất ngờ dừng lại, xe container phía sau cũng thắng gấp.

Ngay sau đó, nhiều người từ hai xe chạy xuống, lao vào tấn công một người đàn ông khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Nhóm này liên tục dùng chân đạp, đá người đàn ông, được cho là tài xế xe container. Mặc dù, một phụ nữ xuống can ngăn nhưng những người tấn công vẫn tiếp tục hành hung.

Sau một lúc bị đánh hội đồng, người đàn ông vùng dậy, chạy về phía xe container và leo lên ghế lái. Nhóm còn lại nhanh chóng quay trở lại xe khách đang mở cửa.

Những người trên xe khách và xe container dừng lại giữa đường lao vào đánh nhau. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, vụ xô xát diễn ra ngay trên vạch phân chia hai chiều lưu thông ở đoạn cua. Một xe tải chạy tới buộc phải đánh lái sang làn ngược chiều để tránh nhóm người đang đánh nhau. Hành vi côn đồ này gây mất an ninh trật tự và cản trở giao thông trên tuyến đường tránh quốc lộ 1.