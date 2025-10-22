Sáng 22/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một văn bản mạo danh UBND TP Đà Nẵng, với nội dung “chỉ đạo cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động nghỉ làm việc, dừng hoạt động các chợ từ chiều 22/10 để ứng phó bão số 12 (Fengshen)”.

Trước thông tin trên, UBND TP Đà Nẵng phát đi thông tin khẳng định, văn bản nêu trên là giả mạo, hoàn toàn sai sự thật.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc tạo dựng và phát tán nội dung nêu trên có dấu hiệu gây nhiễu loạn thông tin, làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố trong quá trình ứng phó với bão.

Chính quyền TP Đà Nẵng khẳng định văn bản lan truyền trên mạng xã hội là thông tin sai sự thật.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang vào cuộc xác minh, làm rõ nguồn gốc phát tán hình ảnh giả mạo nói trên. Những tổ chức, cá nhân có hành vi làm giả, lan truyền, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; đồng thời chủ động theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống để nắm bắt chính xác diễn biến, chỉ đạo về công tác ứng phó với bão.