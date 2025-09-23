Sự việc được camera hành trình ghi lại vào sáng 22/9 tại phường Bình Dương, TPHCM.

Theo nội dung clip được chia sẻ trên mạng xã hội, vào khoảng 8h45 sáng 22/9, trong khi các phương tiện nối đuôi nhau trên đường ĐT742 (đoạn thuộc phường Bình Dương, TPHCM) để qua giao lộ thì một chiếc xe ô tô con màu cam thản nhiên chạy sang phần đường ngược lại, tiến lên phía trước.

Đáng nói, tuyến đường qua đoạn này cấm vượt, cấm quay đầu (hai vạch sơn vàng liền).

Thời điểm trên, một xe ô tô khác chạy theo hướng ngược lại đi đúng phần đường đã bị chiếc xe này cản lại. Dù tài xế liên tục ra tín hiệu đèn và lên tiếng yêu cầu lùi lại nhưng chiếc xe màu cam vẫn đứng im tại chỗ, mở xi nhan trái định tiến lên phía trước.

Tài xế bên trong xe màu cam được cho là còn mở điện thoại ghi hình lại người nhắc nhở mình.

Tài xế được cho là dùng điện thoại ghi hình ngược lại người nhắc nhở. Ảnh cắt từ clip

Một số tài xế điều khiển xe lưu thông qua khu vực này cũng lên tiếng yêu cầu tài xế lùi lại nhưng bất thành.

Sự việc sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội khiến người xem bức xúc, đề nghị xử nghiêm hành vi vi phạm luật giao thông của tài xế ô tô màu cam.

Liên quan đến sự việc, Phòng CSGT Công an TPHCM đang tiến hành xác minh, mời tài xế làm việc để xử lý theo quy định.