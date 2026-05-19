Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Bình Minh (SN 2005, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh một thanh niên đuổi đánh hai người phụ nữ trước số nhà 275 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Đỉnh đã khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc. Do mâu thuẫn tình cảm, tối 16/5, Minh đã hành hung bạn gái là chị N. (SN 2006, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) cùng một người bạn của chị N.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Bình Minh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.