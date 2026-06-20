Một đoạn video từ camera hành trình đang lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ xô xát giữa một hành khách đi xe bán tải và tài xế xe công nghệ, thu hút sự chú ý của dư luận bởi cách ứng xử thiếu kiềm chế và coi thường an toàn giao thông.

Theo hình ảnh trong clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h56 ngày 18/6 tại một tuyến đường gần giao lộ đang có các phương tiện dừng chờ đèn đỏ. Thay vì xếp hàng theo đúng làn đường, chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger màu trắng mang BKS 29K-012.39 lấn sang làn ngược chiều để vượt lên phía trước. Đúng thời điểm này, một xe ôm công nghệ (Grabike) đang lưu thông ở chiều đối diện, dẫn tới tình huống 2 xe đối đầu nhau.

Nguồn video: BeatNow

Bức xúc trước hành vi đi sai làn, tài xế xe máy đã dừng xe ngay trước đầu bán tải, yêu cầu tài xế ô tô quay lại phần đường đúng quy định. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng bị đẩy đi xa hơn khi một người đàn ông từ hàng ghế sau xe bán tải bước xuống, lớn tiếng cãi cọ rồi lao vào “tác động vật lý” với người điều khiển xe máy.

Chưa dừng lại ở đó, người này còn quay lại xe, lấy một vật như thể định tiếp tục uy hiếp tài xế xe máy nhưng một người phụ nữ ở ghế phụ đã bước xuống và mau chóng can ngăn. Lo ngại cho sự an toàn của mình, tài xế xe máy đã tiến đến chiếc ô tô gắn camera hành trình, đề nghị tài xế "nhân chứng" giữ lại hình ảnh làm bằng chứng. Có lẽ thấy "nhột" và đúng lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh, xe bán tải định lăn bánh rời đi nhưng tiếp tục bị người lái xe máy chặn lại để "giải quyết".

Trước tình huống này, nhiều người dùng mạng đã lên án hành vi của khách trên xe bán tải khi bộc lộ sự nóng nảy, thiếu kiềm chế, đi ngược lại văn hóa giao thông.

Đặc biệt, hành động đánh lái lấn làn ngược chiều để tìm cách thoát đi nhanh hơn là bất chấp luật lệ giao thông, không chỉ gây ùn tắc cục bộ mà còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, việc điều khiển ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm GPLX. Trường hợp điều khiển xe ô tô chạy sai làn gây tai nạn giao thông thì mức phạt sẽ tăng lên từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm GPLX.

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