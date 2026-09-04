Vụ việc xảy ra vào ngày 31/8 trên đường Saint Vincent Street, thành phố Glasgow (Scotland).

Theo lời kể của tài xế taxi Saim Ali, anh đón một hành khách tại khu vực Bridgeton và chở người này đến ga Moss Park. Trong suốt hành trình, hành khách cho biết sẽ thanh toán cước taxi bằng tiền mặt. Tuy nhiên, khi đến nơi, người này nói cần rời đi để lấy tiền.

Nghi ngờ hành khách có ý định bỏ trốn, tài xế đề nghị người này để lại một khoản tiền hoặc vật có giá trị tương đương tiền cước làm đảm bảo. Dù vậy, hành khách vẫn tìm cách rời khỏi taxi.

Theo Saim Ali, hành khách bắt đầu né tránh và định mở cửa xe. Sau đó, người này nhận ra sự việc đang được camera hành trình ghi lại nên thay đổi cách xử lý.

Nam thanh niên gọi điện cho một người bạn rồi đưa điện thoại cho tài xế để hai bên nói chuyện. Người bạn của hành khách đề nghị tài xế nhận tiền chuyển khoản thay cho tiền mặt. Tuy nhiên, hành khách quay lại đòi chiếc điện thoại mà trước đó anh ta đã đưa cho tài xế.

Nhận thấy tình hình có dấu hiệu căng thẳng, Saim Ali yêu cầu hành khách rời khỏi xe để đảm bảo an toàn. Khi cả hai vừa bước ra ngoài, người này bất ngờ giật chiếc điện thoại khỏi tay tài xế rồi bỏ chạy.

“Tôi không nghĩ chuyện như vậy có thể xảy ra vào cuối chuyến đi. Anh ta đưa điện thoại cho tôi để nói chuyện với bạn, sau đó lại giật điện thoại khỏi tay tôi và chạy mất”, tài xế cho biết.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy tài xế đã đuổi theo người được cho là hành khách nhưng không thể giữ lại người này. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng địa phương để xác minh, làm rõ.

(Theo Newsflare)

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