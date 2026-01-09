Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng của chị N.T.H. (cư dân chung cư CT5-DN2) phản ánh việc chị bị một nhóm người tấn công.

Trước đó, chị H. đăng thông tin trong nhóm cư dân, phản ánh về một thanh niên có biểu hiện được cho là bất thường trong thang máy. Thanh niên này còn nhiều lần bấm chuông cửa nhà chị H. rồi có hành vi không chuẩn mực. Lo ngại nam thanh niên gây ảnh hưởng đến an toàn của cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đề nghị ban quản lý tòa nhà lưu ý.

Tuy nhiên, sau khi nội dung phản ánh được đăng tải, khoảng 20h ngày 8/1, chị H. đã bị một số người được cho là người thân của nam thanh niên trên chặn lại và hành hung tại hành lang chung cư.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, một người đàn ông tiến đến chất vấn chị H. về việc đăng tải thông tin liên quan đến cháu mình. Ngay sau đó, một người phụ nữ từ trong căn hộ đi ra, tranh cãi lớn tiếng và đưa tay tác động vào mặt chị H. Một người khác đứng tại cửa, có hành động giữ và đẩy cửa nhằm ngăn không cho người nhà chị H. ra can ngăn.

Hình ảnh chị H. bị hành hung tại hành lang chung cư (bên trái ảnh) và hình ảnh nam thanh niên có biểu hiện bất thường. Ảnh: Chụp màn hình.

Vụ việc khiến nhiều cư dân bức xúc, lo ngại về tình hình an ninh trật tự trong khu nhà, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên liên quan trong việc bảo đảm an toàn cho cư dân và xử lý các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng.

Hiện tại, chị H. nghi ngờ bản thân bị chấn động não sau vụ việc nên đang chờ kết quả thăm khám của bác sĩ.