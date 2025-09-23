Ngày 23/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dạng súng hơi tự chế” bắn vào nhiều xe ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 14/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một số ô tô khi di chuyển đến khu vực nút giao CT06, thuộc phường Liên Hòa (tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ bị vật thể lạ bắn vào kính chắn gió khiến bị vỡ.

Đạo và Điển tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định đối tượng đã sử dụng súng hơi nén khí tự chế bắn bi sắt vào kính ô tô. Đây là loại vũ khí có tính sát thương cao, khi bắn vào phương tiện đang di chuyển có thể gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Đến 16h ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh, bắt giữ 2 đối tượng là Đặng Quang Đạo (SN 1997) và Đặng Văn Điển (SN 2004, cùng trú tại khu Yên Hải 2, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Điển khai mượn khẩu súng tự chế của Đạo để bắn chim tại khu vực ven cao tốc, tuy nhiên do đạn lạc đã bay trúng các xe ô tô đang lưu thông.

