Trao đổi với VietNamNet chiều 2/8, bà Nguyễn Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty CP Tâm Sinh Lộc (đơn vị quản lý Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau khi hàng loạt giáo viên nghỉ dạy, nhà trường đã tổ chức đối thoại để tháo gỡ các vướng mắc.

Theo bà Hảo, kết quả bước đầu cho thấy nhiều giáo viên đã đồng ý quay trở lại trường làm việc, hoạt động giảng dạy đang dần ổn định sau sự việc 52/69 giáo viên đứng lớp đồng loạt nghỉ dạy vào sáng 1/8.

"Nhà trường đã thống nhất điều chỉnh nội dung trong hợp đồng lao động. Phía trường thống nhất bỏ điều khoản yêu cầu giáo viên phải hoàn trả khoản học phí đã được miễn cho con nếu nghỉ việc trước thời hạn cam kết 2 năm", bà Hảo cho biết.

Đại diện nhà trường cho hay, chính sách miễn học phí đối với con của giáo viên vẫn được duy trì. Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến của tập thể giáo viên, nhà trường quyết định không áp dụng quy định truy thu khoản học phí đã được miễn trong trường hợp giáo viên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Thông báo của cô giáo chủ nhiệm trong nhóm lớp khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ảnh: Chụp màn hình

Đối với vấn đề tiền lương, bà Hảo cho biết nhà trường vẫn giữ phương án tăng lương tối thiểu 500.000 đồng/tháng đối với nhóm giáo viên có thu nhập thấp nhất. Theo bà, việc giáo viên mong muốn tăng tối thiểu 1 triệu đồng/tháng là nguyện vọng chính đáng, song đơn vị phải cân đối nguồn tài chính để đảm bảo duy trì hoạt động lâu dài.

Cũng theo bà Hảo, hiện còn một số giáo viên chưa đồng ý quay trở lại giảng dạy, song nhà trường đã bố trí đủ giáo viên để việc giảng dạy vẫn diễn ra bình thường vào đầu tuần tới.

Sau khi nhiều giáo viên trở lại làm việc, nhà trường đang khẩn trương sắp xếp nhân sự để bảo đảm việc đón trẻ và tổ chức dạy học bình thường từ đầu tuần. Tuy nhiên, sau sự cố xảy ra hôm 1/8, không ít phụ huynh vẫn bày tỏ tâm lý lo lắng trước ngày con quay trở lại trường.

Chị N.T.H., có con theo học tại trường, cho biết điều phụ huynh mong muốn nhất lúc này là mọi hoạt động của trường sớm ổn định để các cháu được học tập bình thường.

"Sự việc hôm qua khiến nhiều gia đình rất bị động. Chúng tôi phải nghỉ làm hoặc nhờ người thân trông con. Hy vọng sáng mai đến trường sẽ có đầy đủ giáo viên đứng lớp để phụ huynh yên tâm gửi con", chị H. chia sẻ.

Một phụ huynh khác cho biết sau sự việc, nhiều phụ huynh trong các nhóm lớp vẫn liên tục hỏi thăm nhau về tình hình giáo viên đã quay lại làm việc hay chưa. Theo người này, nếu nhà trường và giáo viên sớm tìm được tiếng nói chung thì phụ huynh mới yên tâm khi đưa con đến lớp.

Trước đó, sáng 1/8, có 52/69 giáo viên đứng lớp tại Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus đồng loạt nghỉ dạy, khiến nhiều phụ huynh đưa con đến trường nhưng không thể gửi trẻ. Theo phản ánh của giáo viên, việc nghỉ dạy nhằm kiến nghị nhà trường điều chỉnh chế độ tiền lương và xem xét lại điều khoản trong hợp đồng lao động liên quan đến chính sách miễn học phí cho con giáo viên.

Sau sự việc, UBND phường Thành Sen đã nắm bắt thông tin và phối hợp với nhà trường theo dõi, động viên các bên đối thoại nhằm sớm ổn định hoạt động dạy và học.