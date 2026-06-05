Tối 4/6, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, TP Đà Nẵng, cho biết địa phương đang chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh, clip ghi lại cảnh hai du khách nước ngoài mặc áo dài khi đi bộ trong khu phố cổ Hội An. Trong đó, một người mặc áo dài nhưng phối cùng bikini, người còn lại mặc áo dài với quần đùi.

Phát hiện sự việc, một phụ nữ địa phương đã nhắc nhở du khách mặc áo dài phối cùng bikini, đồng thời nhờ hướng dẫn viên phiên dịch, đề nghị người này thay đổi trang phục phù hợp trước khi tiếp tục tham quan khu phố cổ.

Trong clip, người phụ nữ địa phương nhắc nhở du khách rằng áo dài Việt Nam không thể mặc cùng bikini, bởi đây là sự tôn trọng đối với trang phục truyền thống. Người này cũng đề nghị du khách thay quần dài để mặc phù hợp hơn.

Khi du khách phản hồi, người phụ nữ tiếp tục cho rằng cách mặc này là “không thể chấp nhận”, đồng thời nói sẽ đứng chờ để du khách thay đổi trang phục.

Hình ảnh du khách nước ngoài mặc áo dài chưa phù hợp được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi hình ảnh được chia sẻ, nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ không đồng tình với cách mặc áo dài của du khách. Theo nhiều người, áo dài là nét đẹp văn hóa của người Việt nên du khách cần tìm hiểu kỹ hơn trước khi mặc.

“Ở đâu cũng phải tôn trọng văn hóa. Trang phục truyền thống mà mặc như vậy là không phù hợp”, tài khoản Nguyệt Anh bình luận.

Một số ý kiến khác cũng nhắc đến nguyên tắc “nhập gia tùy tục” khi đến tham quan các điểm di sản. Tài khoản Toan Nguyen viết: “Du khách đến Việt Nam cần tôn trọng phong tục, tập quán của người Việt”.

Trong khi đó, tài khoản Ly Khanh bày tỏ đồng tình với việc người phụ nữ địa phương lên tiếng nhắc nhở, cho rằng đây là hành động thể hiện sự tôn trọng văn hóa dân tộc.

Hình ảnh du khách nước ngoài mặc áo dài phối cùng bikini khi tham quan Hội An khiến nhiều người bàn luận

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho biết thời gian qua, các lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở những trường hợp du khách ăn mặc chưa phù hợp khi tham quan phố cổ, đồng thời giải thích để du khách hiểu và tôn trọng không gian văn hóa, di sản.

Theo ông Cường, địa phương cũng sẽ xác minh, liên hệ người phụ nữ đã nhắc nhở du khách để có hình thức biểu dương phù hợp.