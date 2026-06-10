Mới đây, đoạn video ngắn ghi lại trải nghiệm mua bánh rán tại phố cổ Hà Nội của một nam du khách nước ngoài được chia sẻ rộng trên mạng xã hội.

Theo đoạn video, nam du khách gặp người bán bánh rán rong khi đang đi dạo gần khu vực hồ Hoàn Kiếm nên dừng lại mua. Người bán giới thiệu đây là "donut Việt Nam" và nhanh tay lấy 10 chiếc bánh rán bỏ vào túi cho du khách. Người này báo giá túi bánh rán là 150.000 đồng.

Sau khi nhận bánh, du khách đưa tờ 500.000 đồng nhưng người bán chỉ trả lại anh 80.000 đồng.

Khi đăng đoạn video lên mạng xã hội, nam du khách không thắc mắc về mức giá và dường như chỉ muốn chia sẻ trải nghiệm đường phố tại Việt Nam. Anh thậm chí hào hứng giới thiệu túi bánh trước ống kính và ăn thử ngay trên phố, khen vỏ bánh giòn nhẹ, bên trong mềm và xốp.

Bánh rán hay bánh cam là món ăn đường phố phổ biến ở Việt Nam, được nhiều du khách quốc tế yêu thích. Món bánh này từng được chuyên trang ẩm thực Taste Atlas đưa vào danh sách 100 món bánh rán tráng miệng ngon nhất thế giới năm 2025.

Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xem video phát hiện điểm bất thường khi anh phải trả 420.000 đồng cho túi bánh rán 10 chiếc. Rất nhiều người cho rằng, mức giá này quá cao và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm hành vi bán hàng với mức giá trên. Cũng có một số ý kiến nghi ngờ đoạn video bị cắt ghép.

Người bán hàng rong xuất hiện trong đoạn video. Ảnh cắt từ video

Trả lời phóng viên VietNamNet, ông Trịnh Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an phường xác minh làm rõ đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, tại khu vực phố cổ, cơ quan chức năng từng xử lý các vụ việc người bán hàng rong bán hàng giá cao cho du khách.

Đầu năm 2024, sự việc 2 vị khách Tây bị “hét giá” 4 chiếc bánh rán nhỏ với giá 50.000 đồng ở Hồ Gươm, Hà Nội được chia sẻ trên mạng đã thu hút nhiều sự chú ý. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Công an phường đã vào cuộc xác minh, xác định người bán hàng rong là bà Đ.T.H và xử lý về hành vi bán hàng rong trái quy định, đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm.