Theo nội dung phản ánh trên mạng xã hội, một người đàn ông đã đỗ ô tô trên vỉa hè tại khu vực phố Huy Du giao với đường Nguyễn Đổng Chi (phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Người đàn ông cho rằng chiếc xe được đỗ trên phần vỉa hè rộng, tại vị trí không có vạch kẻ ô đỗ, không có biển báo điểm trông giữ xe. Lúc đỗ xe, người này không thấy ai tới hướng dẫn hay thông báo thu phí. Tuy nhiên, sau khi người này lái xe đi một đoạn, người đàn ông chạy xe máy bất ngờ xuất hiện, yêu cầu trả tiền trông xe.

Tài xế ô tô không trả phí trông xe và tranh luận về việc không có người trông giữ và vé xe. Hai bên sau đó tranh cãi to tiếng. Đáng chú ý, người thu tiền có hành vi đe dọa, đấm vào mặt tài xế.

Người đàn ông thu tiền trông xe đã tranh cãi, đánh tài xế ô tô. Ảnh: Cắt từ clip

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 25/3, khu vực phố Huy Du giao với Nguyễn Đổng Chi có nhiều ô tô đỗ dưới lòng đường.

Ông N.V.T. (38 tuổi, người dân sinh sống tại khu vực) cho biết tình trạng hàng quán và phương tiện chiếm dụng vỉa hè, không gian sinh hoạt chung đã diễn ra từ lâu. Người dân nhiều lần phản ánh tới cơ quan chức năng nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Theo ông T., điểm trông giữ xe liên quan vụ việc trên là tự phát. Bãi trông giữ xe được cơ quan chức năng cấp phép phải có biển báo khu vực đỗ xe rõ ràng.

Nhiều ô tô đỗ dưới lòng đường tại khu vực phố Huy Du và Nguyễn Đổng Chi.

Trao đổi với PV VietNamNet về vụ việc xô xát giữa tài xế ô tô và người thu tiền trông xe, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ.