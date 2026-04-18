Đây là khẳng định của ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tại tọa đàm “Xăng sinh học E10 - Lợi ích hài hòa cho người dân, Nhà nước và doanh nghiệp” chiều 17/4.

Không quốc gia nào lại bơm "máu độc” vào nền kinh tế

Theo ông Đào Duy Anh, việc thay đổi thói quen với những mặt hàng tiêu dùng quen thuộc sẽ tạo ra tâm lý e ngại. Dưới góc độ quản lý nhà nước, có thể nói xăng dầu là “máu” của nền kinh tế. Do đó, không một quốc gia nào lại bơm "máu độc” vào nền kinh tế.

Để đưa ra chương trình nhiên liệu sinh học này, Bộ Công Thương có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Từ năm 2014, Bộ đã thực hiện khảo sát và đánh giá về tình hình sử dụng xăng sinh học trên thế giới và Việt Nam. Theo đó, nước ta đã sử dụng thí điểm xăng E5 từ năm 2014 và chính thức sử dụng toàn quốc từ năm 2018.

Từ ngày 1/8/2025, PVOIL và Petrolimex đã thử nghiệm phân phối xăng E10 tại các thành phố lớn ở nước ta. Trong quá trình phân phối, chưa nhận được phản hồi tiêu cực từ khách hàng.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã làm việc với nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến xăng E10. Cùng với đó, Bộ còn nghiên cứu kinh nghiệm từ nhiều quốc gia đã sử dụng xăng sinh học trên thế giới.

“Tôi khẳng định tác động tiêu cực của xăng E10 đến hoạt động của động cơ là không đáng kể”, ông Đào Duy Anh nhấn mạnh.

Theo ông, từ khi thử nghiệm sử dụng xăng E10 tại Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công Thương, PVOIL và Petrolimex là những người tiên phong, gương mẫu áp dụng. Cơ quan chức năng của Bộ cũng ghi nhận thực tế sử dụng và khẳng định về chi phí, mức tiêu hao nhiên liệu và ảnh hưởng đến động cơ xe khi dùng xăng E10 không có vấn đề khác thường nào so với xăng khoáng.

Tuy nhiên, ông thừa nhận việc thay đổi thói quen sử dụng nhiên liệu có thể khiến người tiêu dùng e ngại trong giai đoạn đầu.

Thực tế cho thấy, đây chính là một trong những rào cản lớn khi người tiêu dùng sử dụng xăng sinh học, xuất phát từ thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác về loại nhiên liệu này, như lo ngại về ảnh hưởng đến động cơ hay mức tiêu hao nhiên liệu. Vì vậy, ông lưu ý cần đẩy mạnh truyền thông một cách minh bạch, khoa học để người dân hiểu đúng, từ đó tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan, địa phương và đơn vị truyền thông để triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thành công lộ trình xăng E10, khắc phục những hạn chế của giai đoạn trước.

Xăng E10 cần mức giá thấp đủ hấp dẫn người dùng

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho rằng từ góc độ kinh tế và hành vi thị trường, người tiêu dùng rất nhạy cảm với giá xăng dầu. Vì vậy, để xăng E10 được sử dụng rộng rãi, yếu tố then chốt là phải tạo được lợi thế về giá.

Ông phân tích, xăng E10 cần có mức giá thấp hơn đủ lớn so với xăng khoáng để kích thích chuyển đổi. Bởi khi chênh lệch giá đủ hấp dẫn, người tiêu dùng sẽ chủ động lựa chọn, từ đó hình thành thói quen tiêu dùng mới. Đặc biệt, ở giai đoạn đầu chuyển đổi, cần có cơ chế điều tiết hoặc hỗ trợ giá nhằm tạo cú hích cho thị trường.

Xăng E10 cần có mức giá thấp hơn đủ lớn so với xăng khoáng để kích thích chuyển đổi.

Theo ông Lạng, xăng sinh học là sản phẩm của một ngành công nghiệp còn non trẻ nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược chuyển dịch cơ cấu năng lượng của Việt Nam. Tuy nhiên, để ngành này phát triển đúng tiềm năng, cần có những cơ chế ưu đãi đủ mạnh, đủ dài và mang tính đột phá.

Trước hết là chính sách thuế. Cần xem xét áp dụng mức ưu đãi cao hơn, thậm chí miễn thuế trong giai đoạn đầu. Cụ thể, có thể miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đầu, sau đó giảm 50% trong 5 năm tiếp theo. Theo ông, một chu kỳ ưu đãi khoảng 10 năm là cần thiết để nhà đầu tư có đủ niềm tin và động lực tham gia thị trường.

Thứ hai là các chính sách hỗ trợ tài chính. Nhà nước có thể áp dụng các hình thức hỗ trợ như ưu đãi lãi suất, hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu, hoặc thậm chí trợ giá trong những giai đoạn cần thiết. Đây là những công cụ quan trọng để giảm rủi ro cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu.

Thứ ba là ưu đãi về đất đai và hạ tầng. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, phát triển hạ tầng sản xuất và phân phối sẽ giúp giảm chi phí đáng kể, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của nhiên liệu sinh học.

Bên cạnh đó, cần tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính, phê duyệt đầu tư cũng như xây dựng một định hướng chiến lược rõ ràng về quy mô thị trường. Khi doanh nghiệp nhìn thấy tổng cầu đủ lớn và ổn định, họ sẽ mạnh dạn đầu tư dài hạn.

Một điểm quan trọng là cần có cơ chế tạo nhu cầu. Ngoài khu vực công, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn vận tải, logistics sử dụng xăng sinh học thông qua các chính sách ưu đãi hoặc quy định cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông để thay đổi nhận thức của người tiêu dùng.

Giai đoạn hiện nay, Nhà nước cần đóng vai trò “bà đỡ”, chủ động kiến tạo một hệ sinh thái chính sách đủ mạnh để tạo ra cú hích cần thiết. Khi đó, nhiên liệu sinh học không chỉ là sản phẩm thay thế mà còn có thể trở thành ngành công nghiệp nền tảng, góp phần vào mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững.

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, ông Đào Duy Anh cho biết Bộ Công Thương cho biết đang phối hợp các bộ, ngành kiến nghị Chính phủ đưa thuế nhập khẩu xăng dầu về 0%.

Ngoài ra, các bộ ngành sẽ luôn song hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đề xuất chính sách thuận lợi trong việc sản xuất phối trộn, phân phối xăng sinh học tới người tiêu dùng.