Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Nhạc cổ điển Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 25/11 bầu ra 15 thành viên Ban Chấp hành, 7 thành viên Ban Thường vụ và 3 thành viên Ban Kiểm tra.

Theo đó, TS. Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1955), đại biểu Quốc hội khóa XIV-XV, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được bầu làm Chủ tịch, NSND Phạm Ngọc Khôi là Phó Chủ tịch Thường trực, nhạc sĩ Trần Lệ Chiến làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

TS. Nguyễn Văn Thân.

Tại đại hội, TS. Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển văn hóa - nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực nhạc cổ điển. Ông cho biết ý tưởng thành lập hội xuất phát từ mong muốn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Hội Nhạc cổ điển Việt Nam được Bộ Nội vụ chính thức công nhận ngày 22/10/2025 theo Quyết định số 1217/QĐ-BNV.

Tân Chủ tịch cho rằng đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trọng trách lớn lao. Theo ông, nhạc cổ điển là ngôn ngữ văn hóa có sức kết nối giữa các quốc gia, nhiều nước đã đưa loại hình này vào chiến lược ngoại giao văn hóa. Việt Nam cần một tổ chức đủ tầm vóc để tham gia sâu rộng vào dòng chảy hội nhập quốc tế.

Chủ tịch hội khẳng định sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động của hội tiệm cận chuẩn quốc tế, mở rộng mạng lưới hợp tác lâu dài với nghệ sĩ và tổ chức nước ngoài, góp phần nâng cao vị thế nhạc cổ điển Việt Nam. Đồng thời, hội sẽ tìm kiếm các cơ hội phát triển mới, bám sát chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Đảng và Nhà nước, tạo giá trị thiết thực cho hội viên và cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Thân cho biết để thể hiện trách nhiệm xã hội, hội sẽ tổ chức một chương trình hòa nhạc đặc biệt vào tối 28/11 nhằm kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng mưa lũ. Toàn bộ nguồn thu từ tài trợ và bán vé sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để gửi tới người dân vùng lũ.

Ban chấp hành Hội Nhạc cổ điển Việt Nam và các đại biểu tại đại hội.

Theo điều lệ, hội hoạt động với 3 sứ mệnh trọng tâm: xây dựng hệ sinh thái nhạc cổ điển Việt Nam hiện đại và bền vững; nâng tầm vị thế nghệ sĩ Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần thúc đẩy ngành văn hóa - nghệ thuật và kinh tế - xã hội.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này trong giai đoạn 2025-2030, hội xác định 3 nhóm nhiệm vụ chiến lược: thành lập Quỹ Tài năng âm nhạc Việt Nam; mời nghệ sĩ quốc tế tới Việt Nam giảng dạy; tổ chức các lớp masterclass, cấp học bổng trong và ngoài nước, mở rộng hợp tác với các học viện, nhạc viện uy tín nhằm tạo cơ hội học tập và rèn luyện cho tài năng trẻ.

Bên cạnh đào tạo, hội cũng đặt mục tiêu xây dựng chuỗi hòa nhạc quốc gia thường niên, tổ chức Festival Nhạc cổ điển Việt Nam, hỗ trợ các dàn nhạc trẻ kết nối với khu vực và đưa nhạc cổ điển đến trường học, bệnh viện, cộng đồng. Hội dự kiến thúc đẩy số hóa hoạt động, phát triển livestream, podcast, nền tảng giáo dục âm nhạc trực tuyến, cùng nhiều sản phẩm âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng.