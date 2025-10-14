Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Chiến lược An toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025 cũng đã xác định tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng.

Chiến lược này cũng nêu rõ quan điểm: “Thúc đẩy chuyên gia, nghiên cứu, phát triển tự chủ về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng Việt Nam là giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia; phát triển thị trường, doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh về an toàn, an ninh mạng, đưa Việt Nam thành quốc gia có năng lực cao về bảo đảm an toàn, an ninh mạng”.

Sự kiện công bố thành lập 3 Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược, trong đó có mạng lưới ViSecurity, diễn ra ngày 25/8 tại Hà Nội.

Góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và định hướng trên, trung tuần tháng 8/2025, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia an ninh mạng Việt Nam - ViSecurity, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia - NIC và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA.

ViSecurity được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng kết nối các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp, viện/trường và các tổ chức trong và ngoài nước nhằm xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, nơi các ý tưởng đột phá và công nghệ tiên tiến được phát huy để bảo vệ không gian mạng an toàn, tin cậy và tự chủ.

Chia sẻ tại sự kiện công bố thành lập mạng lưới diễn ra ngày 25/8, ông Ngô Tuấn Anh, CEO Công ty SafeGate, Chủ tịch ViSecurity đã cho biết, một trong bốn nhóm hoạt động sẽ được mạng lưới tập trung thời gian tới là “Xây dựng nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng nhằm ứng phó với các mối đe dọa ngày càng tinh vi”. Sáng kiến xây dựng “Thao trường mở an ninh mạng Việt Nam” là một hoạt động nằm trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm này, hiện đang được ViSecurity triển khai.

Thông tin với phóng viên VietNamNet về sáng kiến này, ông Ngô Tuấn Anh cho biết: Mạng lưới ViSecurity đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ triển khai và đưa vào sử dụng được hệ thống thao trường an ninh mạng. Đây sẽ là công cụ cần thiết và quan trọng để các đơn vị có thể sử dụng trong đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự an ninh mạng.

Sáng kiến Thao trường mở an ninh mạng Việt Nam ra đời với mục tiêu chung tay giải quyết điểm nghẽn về nhân lực an ninh mạng.

Lý giải thêm về quyết định xây dựng Thao trường mở an ninh mạng Việt Nam, Chủ tịch ViSecurity Ngô Tuấn Anh cho hay: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng chính là nhân lực. Để đào tạo các chuyên gia an ninh mạng, môi trường thực chiến rất quan trọng; tương tự như quân đội phải rèn luyện ở các thao trường, tập dượt với vũ khí và trang thiết bị, an ninh mạng cũng cần có những môi trường thực chiến.

“Sáng kiến Thao trường mở an ninh mạng Việt Nam ra đời với mục tiêu chung tay giải quyết điểm nghẽn về nhân lực an ninh mạng. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng việc xây dựng thao trường để tạo môi trường thực chiến hỗ trợ đào tạo đòi hỏi nguồn lực đáng kể, bao gồm cả các nền tảng hạ tầng và cả các tri thức, kịch bản tấn công, phòng thủ, tình huống thực tế”, ông Ngô Tuấn Anh chia sẻ.

Điểm nổi bật của “Thao trường mở an ninh mạng Việt Nam” là sự kết hợp giữa yếu tố “Mở” trong phát triển và “Mở” trong sử dụng.

Trong đó, yếu tố “Mở” trong phát triển chính là sự huy động các thành viên ViSecurity cùng tham gia, đóng góp vào việc xây dựng hạ tầng, các kịch bản cũng như xây dựng những mô hình tấn công và phòng thủ. Yếu tố “Mở” thứ hai là khi hệ thống được xây dựng và triển khai, mạng lưới sẽ mở cho các đơn vị sử dụng và mở cho những đơn vị khác có thể cùng đóng góp, cải tiến hệ thống.

Hiện tại, theo đại diện ViSecurity, dự án chung “Thao trường mở an ninh mạng Việt Nam”đang ở giai đoạn khởi động bằng việc tập hợp những đơn vị cam kết tham gia. Các đơn vị tham gia sẽ cùng nhau trải qua các bước: Phân tích thiết kế để có những yêu cầu cụ thể, xây dựng hạ tầng công nghệ, triển khai các phần mềm và xây dựng các kịch bản trên nền tảng hạ tầng, thử nghiệm và tinh chỉnh hệ thống.

Theo lộ trình, sau khi được ra mắt trong năm 2026, thao trường mở an ninh mạng sẽ tiếp tục được duy trì, nâng cấp và cải tiến liên tục với các nội dung cập nhật thường xuyên để đảm bảo phù hợp với sự thay đổi về công nghệ, khắc phục điểm yếu nếu có hay bổ sung những công nghệ mới như lượng tử, IoT, Big Data...