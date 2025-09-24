Chiều nay (24/9), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND phường Chánh Hiệp (TPHCM) đã có buổi làm việc với đại diện 2 gia đình liên quan trong vụ xây nhà nhầm trên đất người khác gây xôn xao dư luận.

Theo đó, đại diện bên bị ‘mất đất’ là ông Từ Kiến Trung (SN 1990) và vợ là bà Võ Thu Thảo (SN 1992, ngụ phường Chánh Hiệp), còn đại diện bên xây nhà nhầm là ông N.M.T. (SN 1995, ngụ cùng phường).

Tại buổi làm việc, ông T. cho biết mình là chủ căn nhà nói trên, có giấy phép xây dựng đầy đủ do cơ quan chức năng cấp đứng tên em gái vợ của ông. Hiện ông đã hoàn thiện căn nhà trên và vào ở.

Đến giữa tháng 6 vừa qua, khi phía gia đình bà Thảo đến trao đổi và qua đối chiếu sổ đất thì mới biết đã xây nhầm qua đất nhà bà Thảo.

Ông T. cho rằng, từ đó tới ngày 17/9 (thời điểm báo chí thông tin), ông chưa tiếp xúc hay trao đổi về việc giải quyết tranh chấp với ai. Khi được hỏi người phụ nữ tên Hạnh xưng là mẹ của vợ ông T. đứng ra trao đổi, thương lượng giải quyết với bà Thảo là ai thì ông T. nói không quen biết. Tuy nhiên, sau đó ông T. đã thừa nhận bà Hạnh là mẹ vợ mình.

Ông T. trao đổi thông tin với phóng viên. Ảnh: X,A

Về hướng giải quyết, ông T. đưa ra phương án sẽ di dời căn nhà đi chỗ khác để trả lại đất cho bà Thảo. Ông này xin 45 ngày để di dời, tính từ ngày 25/9. Với phương án này, phía gia bà Thảo đã đồng ý cho 45 ngày để ông T. dời nhà.

Theo bà Thảo, nếu trong 45 ngày như thỏa thuận mà phía ông T. không di dời, gia đình bà sẽ tính đến phương án khởi kiện ra tòa để giải quyết. Tuy vậy, đây phương án mà gia đình bà không mong muốn.

Còn lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp cho hay, chính quyền thống nhất về phương án do 2 bên đề xuất. Trong thời gian trên, đề nghị hai bên tạo điều kiện cho nhau thực hiện việc di dời...

Căn nhà xây nhầm trên đất của người khác. Ảnh: X.A

Như đã thông tin, vào đầu năm 2024, vợ chồng bà Võ Thu Thảo (SN 1992, tạm trú phường Chánh Hiệp, TPHCM), mua một thửa đất có diện tích 71,4 mét vuông (ngang 4,9 mét, dài gần 15 mét), nằm trên đường ĐX066 thuộc phường Chánh Hiệp, TPHCM hiện nay. Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình bà đã được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Dầu Một thời điểm đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên chồng bà là ông Từ Kiến Trung (SN 1990).

Thời điểm này, xung quanh thửa đất gia đình bà Thảo mua cũng có nhiều lô đất khác đang để trống, được một công ty bất động sản cắm cọc phân lô để bán. Do chưa có tiền xây nhà nên gia đình bà vẫn tiếp tục để đất trống.

Đến ngày 14/6 vừa qua, gia đình bà Thảo gọi một đơn vị thi công đến thửa đất của mình khảo sát, đo đạc để xây nhà thì không thấy đất đâu, chỉ thấy có một căn nhà kiên cố được xây dựng tại đây.

Qua đo đạc, đối chiếu “sổ đỏ”, bà Thảo tá hỏa khi biết thửa đất của bà chính là vị trí đã được xây dựng căn nhà của nhà hàng xóm kế bên.

Sau đó, phía bà Thảo đã liên hệ với chủ căn nhà nhưng không ai giải quyết; một người phụ nữ tên Hạnh liên hệ với bà Thảo, nhận là mẹ của chủ căn nhà, hứa đứng ra giải quyết thay con.

Căn nhà xây nhầm trên đất của người khác (khoanh đỏ), diện tích đất của nhà hàng xóm (khoanh xanh). Ảnh: X.A

Quá trình sau đó, hai bên đã đưa ra nhiều phương án giải quyết nhưng đều bất thành. Người xưng là đại diện chủ nhà xin 3 tuần để di dời căn nhà về đúng diện tích đất nhà mình, trả lại đất cho gia đình bà Thảo.

Thế nhưng, sau nhiều lần hứa hẹn, đến nay căn nhà này vẫn nằm trên đất của gia đình bà Thảo, chưa có dấu hiệu được di dời hay tháo dỡ dù phía gia đình bà Thảo liên tục hối thúc và tỏ thiện chí giải quyết.