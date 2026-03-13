Chiều 12/3, nhiều người tham gia giao thông trên Quốc lộ 51, đoạn qua khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ (TPHCM), hoảng sợ khi chứng kiến ô tô 5 chỗ bị xe ben ủi văng lên dải phân cách, nằm ngang trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Q.H

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô 5 chỗ BKS 51M-527.xx do nam tài xế điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng Đồng Nai đi Vũng Tàu.

Khi đến đoạn trước UBND phường Phú Mỹ, xe này va chạm với xe ben BKS 72H-087.xx chạy cùng chiều, bị ủi đi khoảng 10m, xoay vòng rồi văng lên dải phân cách.

Nhận tin báo, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TPHCM) có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và khám nghiệm.

Ô tô bị nổ lốp trước, hư hỏng nằm trên dải phân cách sau cú va chạm. Ảnh: Q.H

Theo ghi nhận, ô tô con bị móp phần đầu, nổ lốp trước phía ghế phụ, vỡ kính hậu và nằm chắn ngang trên dải phân cách. Rất may, nam tài xế chỉ bị xây xát nhẹ.

Giao thông qua khu vực ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm. Ảnh: Q.H

Vụ va chạm xảy ra vào giờ cao điểm chiều cuối tuần khiến giao thông trên Quốc lộ 51 qua khu vực bị ùn tắc. Các phương tiện được hướng dẫn chuyển làn để tránh ùn ứ kéo dài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.