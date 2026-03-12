Chiều nay (12/3), Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang phối hợp Công an phường Thủ Dầu Một xác minh, làm rõ vụ việc xe đầu kéo ủi ô tô điện giữa vòng xoay.

Theo hình ảnh từ clip do người dân ghi lại, vào khoảng 16h cùng ngày, xe đầu kéo kéo theo rơ moóc biển số TPHCM lưu thông trên Quốc lộ 13 đoạn vòng xoay Gò Đậu (phường Thủ Dầu Một, TPHCM).

Đáng chú ý, một ô tô điện mắc kẹt trước đầu xe đầu kéo, bị ủi đi cả chục mét mới dừng lại.

Ô tô điện bị xe đầu kéo ủi gần 10m tại vòng xoay. Ảnh cắt từ clip

Sự việc khiến người đi đường hoảng hốt. May mắn tài xế không bị thương, tuy nhiên xe ô tô điện bị móp méo.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Vòng xoay Gò Đậu trên Quốc lộ 13, thuộc địa bàn TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ), là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người tử vong.