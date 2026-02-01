Nguồn: Kênh Telegram Rostec

Với trọng lượng 20 tấn, giáp chống mìn V-shaped, pháo 30mm, tên lửa chống tăng, BTR-22 mang thiết kế phương Tây hiện đại nhưng chi phí thấp hơn, hỏa lực vượt trội, liệu có thể cạnh tranh với ‘ông tổ’ LAV-25 của Thủy quân Lục chiến Mỹ?

BTR-22 và LAV-25 đều là xe bọc thép bánh lốp 8x8 amphibious (lưỡng cư/có khả năng lội nước), được thiết kế chủ yếu để vận chuyển bộ binh, hỗ trợ hỏa lực và trinh sát, với phong cách thiết kế thân xe tương đồng, động cơ phía trước, khoang chở quân phía sau và cửa ra vào đuôi xe.

Tuy nhiên, BTR-22 đại diện cho bước tiến mới của Nga vào năm 2024-2026, trong khi LAV-25 là thiết kế từ những năm 1980 của General Dynamics (Mỹ), đã được nâng cấp nhiều lần (LAV-25A2) và vẫn phục vụ Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Về kích thước và trọng lượng, BTR-22 có chiều dài khoảng 7,56-7,58 mét, rộng 2,98-3 mét, cao 3,02-3,1 mét, trọng lượng chiến đấu khoảng 20 tấn.

Ảnh: twz.com

LAV-25 nhỏ gọn hơn đáng kể với chiều dài 6,39-6,42 mét, rộng 2,5 mét, cao 2,69 mét (tổng thể), trọng lượng chỉ 12,8-14,4 tấn (tùy phiên bản).

Sự khác biệt này giúp LAV-25 cơ động hơn, dễ triển khai bằng máy bay (air-droppable) và có hồ sơ mục tiêu thấp hơn, trong khi BTR-22 nặng hơn nhưng mang lại không gian chở quân lớn hơn (8-11 lính so với 6-7 lính của LAV-25, cộng với kíp lái 3 người).

Về bảo vệ, BTR-22 có lợi thế rõ rệt nhờ thiết kế hiện đại hơn. Giáp cơ bản chịu được đạn xuyên giáp 12,7mm (B-32) từ mọi phía, chống mìn 6kg TNT (đáy hình chữ V) và có thể lắp module giáp bổ sung, lồng chống drone, hệ thống tác chiến điện tử LGSh-689 chống FPV.

LAV-25 chỉ bảo vệ cơ bản chống đạn 7,62mm và mảnh đạn pháo, với giáp bổ sung (add-on armor) nâng lên chống 14,5mm toàn bộ và 30mm phía trước, nhưng vẫn kém hơn BTR-22 về chống mìn và đạn lớn, đặc biệt trong môi trường xung đột hiện đại với mìn và drone phổ biến.

Dỡ xe bọc thép chở quân Nga BTR-22 từ máy bay vận tải xuống tại Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Rostec)

Hỏa lực là điểm BTR-22 vượt trội. Phiên bản tiêu chuẩn dùng tháp BPPU với pháo tự động 30mm 2A72 (tốc độ bắn 330 phát/phút, tầm hiệu quả 1-2,5km) và súng máy đồng trục 7,62mm PKTM.

Phiên bản nâng cao Balista thêm pháo 2A42 30mm và 2 ống phóng tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs (hoặc Konkurs-M, xuyên giáp 750-800mm sau ERA, tầm 4km).

LAV-25 dùng pháo chuỗi M242 Bushmaster 25mm (tốc độ bắn cao hơn ở một số chế độ, nhưng tầm và uy lực kém hơn 30mm Nga), súng máy đồng trục M240 7,62mm và một khẩu trên nóc, không có tên lửa chống tăng tiêu chuẩn (một số biến thể có TOW nhưng không phổ biến).

Do đó, BTR-22 có khả năng chống tăng và hỗ trợ bộ binh mạnh mẽ hơn, phù hợp với tác chiến hiện đại.

Về động cơ và cơ động, BTR-22 dùng động cơ diesel YaMZ-536 khoảng 330-360 mã lực, tốc độ tối đa 80-85 km/h trên đường, phạm vi 750km, lội nước 9-12 km/h.

Ảnh: twz.com

LAV-25 dùng động cơ Detroit Diesel 6V53T 275 mã lực, tốc độ cao hơn 100 km/h trên đường, phạm vi 660km, lội nước 12 km/h, nhanh nhẹn hơn nhờ trọng lượng nhẹ, nhưng BTR-22 vẫn duy trì amphibious tốt và vượt địa hình sa mạc/đô thị hiệu quả nhờ hệ thống treo độc lập.

Về tổng thể, BTR-22 là phiên bản "Nga hóa" của phong cách LAV-25: lớn hơn, nặng hơn, bảo vệ tốt hơn (đặc biệt chống mìn/drone), hỏa lực mạnh mẽ hơn nhờ pháo 30mm và ATGM, nhưng kém cơ động và triển khai nhanh so với LAV-25, đồng thời chi phí sản xuất thấp hơn, dễ thay thế hàng loạt BTR-82 cũ.

LAV-25 vẫn giữ lợi thế về độ tin cậy lâu năm, kích thước nhỏ và tốc độ cao, nhưng đã lỗi thời hơn trong bối cảnh tác chiến hiện đại.

Với lần ra mắt tại Saudi Arabia 2026, BTR-22 đang nhắm đến thị trường xuất khẩu bằng cách kết hợp ưu điểm của LAV-25 với công nghệ Nga mới.