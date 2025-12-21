Trong bối cảnh hiện đại hóa lực lượng vũ trang, xe bọc thép VBMR Griffon MEPAC (Véhicule Blindé Multi-Rôles Griffon) nổi lên như một biểu tượng công nghệ quân sự tiên tiến, mang đến khả năng hỗ trợ hỏa lực nhanh chóng và linh hoạt cho các đơn vị cơ giới.

Được đưa vào biên chế Quân đội Pháp từ tháng 10/2025, biến thể này không chỉ nâng tầm chương trình SCORPION của Pháp mà còn đáp ứng nhu cầu tác chiến hiện đại với tính cơ động cao và sức mạnh tấn công vượt trội, khiến nó trở thành "CAESAR bỏ túi" lý tưởng cho các cuộc giao tranh gần.

Xe bọc thép Griffon. (Nguồn ảnh: Army Recognition)

Xe bọc thép VBMR Griffon MEPAC, hay còn gọi là phương tiện mang cối tự hành hỗ trợ gần, được phát triển dựa trên khung gầm của xe Griffon tiêu chuẩn, một phần quan trọng trong chương trình hiện đại hóa EBMR SCORPION do Pháp khởi xướng từ năm 2014.

Do liên minh KNDS, Arquus và Thales sản xuất, biến thể MEPAC chính thức nhập ngũ với Trung đoàn Pháo binh Hải quân số 3 vào ngày 1/10/2025, đánh dấu bước tiến lớn trong việc tăng cường hỏa lực gián tiếp cho các đơn vị chiến đấu.

Tổng cộng, Pháp dự kiến nhận 54 chiếc MEPAC, với lô đầu tiên được giao vào cuối năm 2024 và tiếp tục trong năm 2025, nhằm phân bổ cho các trung đoàn pháo binh để hình thành các khẩu đội cơ hữu, đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng cho các nhóm chiến đấu mặt đất.

Theo armyrecognition.com, về mặt công nghệ, xe bọc thép VBMR Griffon MEPAC nổi bật với hệ thống vũ khí chính là cối nòng rãnh 120mm Thales 2R2M, được tích hợp cơ chế nạp đạn bán tự động, cho phép tốc độ bắn khoảng 10 phát mỗi phút ở chế độ duy trì và lên đến 12 phát trong 90 giây ở chế độ bắn ngắn.

Phạm vi tấn công đạt từ 8-13km, tùy thuộc vào loại đạn sử dụng, bao gồm đạn nổ mạnh, khói và chiếu sáng, với tiềm năng nâng cấp lên đạn dẫn đường trong tương lai.

Xe bọc thép Griffon MEPAC, do liên doanh quốc phòng Pháp gồm KNDS, Arquus và Thales phát triển, là một xe mang cối tự hành được thiết kế để tăng cường khả năng hỏa lực gián tiếp cho các đơn vị cơ giới hóa. (Nguồn ảnh: Trung đoàn Pháo binh Hải quân số 3/Army Recognition)

Hệ thống này còn hỗ trợ bắn thủ công trong môi trường điện từ bị suy giảm, đảm bảo tính linh hoạt cao.

Để tự vệ, xe được trang bị module vũ khí điều khiển từ xa với súng máy 7.62mm, hiệu quả chống lại các mối đe dọa gần như máy bay không người lái tầm thấp hoặc bộ binh, kết hợp với bệ phóng lựu đạn khói GALIX để che giấu vị trí khi bị đe dọa.

Về khả năng cơ động, MEPAC kế thừa khung gầm 6x6 của Griffon với trọng lượng khoảng 24,5 tấn, cho phép di chuyển nhanh chóng với tốc độ tối đa 90 km/h và tầm hoạt động lên đến 800km nhờ động cơ Renault Trucks công suất 400 mã lực.

Thiết kế này nhấn mạnh triết lý "bắn và chạy" (shoot-and-scoot), giúp xe nhanh chóng vào vị trí bắn, khai hỏa và rút lui để tránh hỏa lực phản pháo từ đối phương, đặc biệt trong bối cảnh tác chiến hiện đại với sự phổ biến của đạn lảng vảng.

Kíp lái chỉ gồm 4 người, phù hợp với học thuyết Pháp về các đội ngũ nhỏ, bọc thép và huấn luyện lặp lại, tăng cường hiệu quả tác chiến.

Theo defensemirror.com, mức độ bảo vệ của VBMR Griffon MEPAC đạt tiêu chuẩn STANAG 4569 cấp 4 về chống đạn và mìn, phù hợp với các đơn vị tuyến đầu.

Griffon, tên chính thức là VBMR (Véhicule Blindé Multi-Rôles - Xe bọc thép đa nhiệm), là một xe chở quân bọc thép bánh lốp 6x6 với trọng lượng chiến đấu 25 tấn. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Bỉ/Army Recognition)

Hệ thống điện tử Scorpion vetronics tích hợp radio CONTACT cho truyền dữ liệu gần thời gian thực, kết nối với mạng điều khiển hỏa lực ATLAS để định vị quán tính, ngắm bắn và nhận lệnh bắn kỹ thuật số.

Các cảm biến trên xe cho phép căn chỉnh nòng nhanh chóng mà không cần thiết lập lâu dài, rút ngắn chuỗi từ cảm biến đến xạ thủ.

MEPAC còn tích hợp tốt với biến thể quan sát Griffon VOA, sử dụng radar MURIN và cột quang điện tử để chỉ định mục tiêu laser, nâng cao độ chính xác và tốc độ phản ứng cho toàn hệ thống hỏa lực.

Xe bọc thép VBMR Griffon MEPAC đại diện cho bước tiến công nghệ quân sự Pháp năm 2025, tập trung vào tính tích hợp, cơ động và hỏa lực chính xác, phù hợp với các bài học từ xung đột gần đây như xung đột Nga-Ukraine, nơi cần phân tán lực lượng và di chuyển nhanh.

Với khả năng hỗ trợ gián tiếp gần, xe không chỉ tăng cường sức mạnh cho các đơn vị cơ giới mà còn nâng cao khả năng tương tác NATO, hứa hẹn trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược quốc phòng hiện đại.