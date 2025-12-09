Năm 2025, Stryker không còn chỉ là chiếc xe chở quân bánh lốp nhanh nhất của Quân đội Mỹ, nó đã lột xác thành ‘sát thủ công nghệ cao’ với pháo tự động 30mm, hệ thống laser bắn rơi drone chỉ trong tích tắc, lớp giáp mới chống được cả đạn xuyên giáp 30mm và mìn nổ cực mạnh, cùng động cơ và hệ thống ngắm bắn thế hệ mới. Đây chính là bản nâng cấp đáng sợ nhất trong lịch sử 20 năm của dòng xe huyền thoại này.

Xe bọc thép bánh lốp Stryker. Ảnh: Lục quân Mỹ/militarnyi.com

Những nâng cấp công nghệ đột phá cho xe bọc thép chở quân Stryker Mỹ

Trong bối cảnh xung đột hiện đại đòi hỏi sự linh hoạt và bảo vệ cao hơn bao giờ hết, xe bọc thép chở quân Stryker đang trải qua các nâng cấp quan trọng trong năm 2025, với các cải tiến về giáp, vũ khí và hệ thống phòng thủ, giúp nó tiếp tục khẳng định vị thế là phương tiện chiến đấu đa năng của Quân đội Mỹ và các đồng minh.

Xe bọc thép chở quân Stryker, hay còn gọi là M1126 Stryker ICV, là một phương tiện bánh lốp 8x8 được thiết kế để vận chuyển bộ binh nhanh chóng trên chiến trường, với khả năng triển khai linh hoạt nhờ tốc độ cao và khả năng vượt địa hình tốt.

Được sản xuất bởi General Dynamics Land Systems, Stryker đã được giao hàng rộng rãi từ năm 2023 đến 2025, đặc biệt cho Ukraine, nơi nó chứng minh hiệu quả trong các hoạt động chiến đấu thực tế.

Vào tháng 12/2025, Stryker tiếp tục mở rộng với đơn hàng mới cho Argentina, bao gồm việc giao hàng các biến thể nâng cấp, đồng thời được sử dụng trong các sứ mệnh hỗ trợ đồng minh như chuyển giao 250 xe cho Ba Lan với giá tượng trưng chỉ 1 USD từ các đơn vị đóng tại châu Âu, nhằm lấp khoảng trống do viện trợ cho Ukraine tạo ra.

Những giao dịch này nhấn mạnh vai trò của Stryker như một tài sản chiến lược, dễ dàng chuyển giao và tích hợp vào các lực lượng vũ trang khác nhau.

Lục quân Mỹ dự kiến đưa vào biên chế 269 xe Stryker M1304 ICVVA1-30mm cho ba Lữ đoàn Chiến đấu Stryker (SBCTs) trước cuối năm 2025, nhằm thay thế hoàn toàn biến thể cũ M1296 Stryker Infantry Carrier Vehicle – Dragoon. (Nguồn ảnh: Sư đoàn Bộ binh 7/armyrecognition.com)

Về thông số kỹ thuật cốt lõi, Stryker có trọng lượng khoảng 16-19 tấn tùy biến thể, động cơ diesel Caterpillar C7 công suất 350 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa lên đến 100 km/h trên đường nhựa và phạm vi hoạt động hơn 500km.

Hệ thống treo độc lập và lốp chống xì hơi giúp Stryker vượt qua địa hình gồ ghề, trong khi cabin chở được 9 binh sĩ cộng với kíp lái 2 người, đảm bảo khả năng triển khai bộ binh nhanh chóng.

Năm 2025 đánh dấu các nâng cấp đáng kể về giáp bảo vệ, dựa trên kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine, với chương trình Enhanced Armor mang lại lớp giáp mới cải thiện khả năng chống đạn xuyên giáp và mìn nổ, giúp giảm thiểu thiệt hại từ các mối đe dọa phổ biến trong chiến tranh hiện đại.

Biến thể M1304 ICVVA1-30mm, dự kiến triển khai 269 xe vào cuối năm 2025, thay thế dần biến thể Dragoon cũ bằng cách tích hợp súng máy 30mm tự động, kết hợp với hệ thống bảo vệ chống mìn nâng cao, tăng cường hỏa lực và khả năng sống sót cho các đơn vị bộ binh.

Một trong những điểm nhấn công nghệ nổi bật của Stryker năm 2025 là việc tích hợp module chiến đấu MCWS mới, được Quân đội Mỹ áp dụng để thay thế Dragoon, với hệ thống ngắm bắn hiện đại cho phép phát hiện và tiêu diệt mục tiêu chính xác hơn ở khoảng cách xa.

Việc chuyển giao 250 xe Stryker nhấn mạnh sự đồng thuận chiến lược giữa Washington và Warszawa trong việc củng cố vững chắc sườn phía đông của NATO. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/armyrecognition.com)

Cải tiến này bao gồm nâng cấp động cơ và giáp, phù hợp với ngân sách quốc phòng 2025, giúp Stryker thích ứng tốt hơn với các môi trường chiến đấu đô thị và địa hình phức tạp.

Hơn nữa, Stryker đang được thử nghiệm với hệ thống laser phòng không DE M-SHORAD, một vũ khí năng lượng định hướng kết hợp pin lithium-ion, cho phép bắn hạ mục tiêu bay như drone mà không cần đạn dược truyền thống, đánh dấu bước tiến trong công nghệ phòng thủ tích cực.

Biến thể M-SHORAD Increment 3, được nâng cấp vào năm 2025, tích hợp các cảm biến tiên tiến để phát hiện và theo dõi mối đe dọa từ trên không, tăng cường khả năng bảo vệ cho các đội hình Stryker trong các chiến dịch hỗn hợp.

Các nâng cấp của Stryker năm 2025 không chỉ tập trung vào việc cải thiện thông số kỹ thuật cơ bản như tốc độ, giáp và hỏa lực, mà còn hướng tới tích hợp công nghệ cao như laser và hệ thống ngắm bắn tự động, giúp nó trở thành biểu tượng của sự kết hợp giữa tính di động và sức mạnh chiến đấu trong lực lượng vũ trang hiện đại.

Với việc tiếp tục được triển khai ở các khu vực nóng như Ukraine và mở rộng sang các đồng minh, Stryker khẳng định vị thế là một trong những xe bọc thép chở quân tiên tiến nhất thế giới.