Tờ The Star và New Straits Times dẫn lời Datuk Seri Yahaya Othman, cảnh sát trưởng bang Pahang cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 17h ngày 10/8, liên quan tới chiếc xe buýt do tài xế là người địa phương điều khiển, đang chở theo 21 hành khách, gồm cả một hướng dẫn viên du lịch.

“Xe buýt đã mất kiểm soát trước khi đâm vào phía sau một chiếc Perodua Myvi và một chiếc Toyota Innova, khiến cả 3 chiếc xe lao sang lề đường”, ông Othman nói.

Hiện trường chiếc xe buýt chở du khách Việt gặp nạn ở Malaysia. Ảnh: Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Pahang

Cũng theo ông Othman, tài xế xe buýt chỉ bị thương nhẹ, trong khi toàn bộ hành khách thoát nạn và không bị thương.

“Tài xế lái xe Myvi cũng bị thương nhẹ và được đưa vào Bệnh viện Bentong. Trong khi đó, tài xế lái Toyota Innova và những người trên xe không bị thương”, ông Othman nói thêm.

Phát ngôn viên Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Pahang cho hay, chiếc xe buýt gặp nạn khi đang di chuyển từ cao nguyên Genting tới động Batu ở quận Gombak.