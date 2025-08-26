Chiều 26/8, nước trên đường phố Hà Nội đã cơ bản rút, song vẫn còn các điểm ngập sâu cục bộ. Nhiều xe máy, ô tô khi đi qua khu vực này bị chết máy. Người đi xe máy phải dắt bộ hàng trăm mét để tìm tiệm sửa chữa, trong khi ô tô buộc phải nhờ xe cứu hộ chuyên dụng.

Chiều 26/8, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngập sâu trong nước

Anh Đặng Văn Tiến, di chuyển trên đường Phạm Hùng, chia sẻ: “Sáng xe vẫn chạy bình thường, nhưng chiều về gặp đoạn ngập sâu thì chết máy. Nhà cách 5km, không thể dắt bộ nổi nên tôi đành đưa vào tiệm sửa xe để khắc phục”.

Nhiều phương tiện chờ vượt qua đoạn đường bị ngập sâu trong nước.

Chị Nguyễn Thị Hòa may mắn hơn khi xe số vẫn có thể xử lý tạm thời trên đường: “May xe số các bác sửa xe lưu động còn hỗ trợ được, chứ xe ga thì hỏng hóc phức tạp, phải dắt hẳn vào tiệm sửa”.

Dịch vụ sửa xe di động trên đường Phạm Hùng.

Tại nhiều cửa hàng sửa chữa, không khí khẩn trương chẳng khác gì phòng cấp cứu. Anh Nguyễn Tuấn Hùng, thợ sửa xe trên đường Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội), cho biết: “Hôm nay lượng xe chết máy vì ngập nước là nhiều nhất”.

Cửa hàng sửa xe máy đông kín xe hỏng do ngập nước.

"Nước tràn vào ống bô khiến xe không thể khởi động. Mỗi trường hợp lại hỏng một kiểu nên mức phí sửa chữa cũng khác. Nhưng chúng tôi tuyệt đối không lợi dụng tình huống để chặt chém khách”, anh Tuấn Hùng chia sẻ.

Nhiều xe ô tô phải nhờ đến phương tiện cứu hộ.

Với lượng phương tiện gặp sự cố quá lớn, thợ sửa xe làm việc liên tục không ngơi tay. Nhiều cửa hàng phải tiếp nhận xe xếp hàng dài trước cửa, khiến chủ phương tiện chờ đợi hàng giờ.