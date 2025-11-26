Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 18h ngày 26/11, trên tỉnh lộ 826, đoạn qua xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.Thảo

Chiếc xe khách 24 chỗ, BKS 63E-018.xx, đang chở hơn 20 công nhân đi làm về, theo hướng từ xã Rạch Kiến về xã Cần Đước. Khi đến khu vực xã Mỹ Lệ, xe khách bất ngờ mất lái và lật chắn ngang đường. Vụ việc khiến nhiều người hoảng loạn, mắc kẹt trong xe và phải kêu cứu.

Người dân địa phương đã chạy đến hỗ trợ, phá cửa kính để cứu các nạn nhân mắc kẹt. Hơn 10 công nhân bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước cơ sở 2, để điều trị.

Hơn 10 công nhân nhập viện cấp cứu sau tai nạn. Ảnh: HC

Tại hiện trường, chiếc xe đưa rước công nhân lật hư hỏng nặng, chắn ngang đường gây cản trở giao thông. Kính chắn gió hai bên hông vỡ vụn, mảnh vỡ rải rác khắp mặt đường, tạo nên cảnh tượng tan hoang.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Mỹ Lệ đã có mặt phối hợp cùng CSGT phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn. Đến khoảng 21h cùng ngày, hiện trường đã được xử lý.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ lật xe nghiêm trọng này.