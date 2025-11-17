Đến trưa nay (17/11), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang phối hợp cùng lực lượng liên quan tìm kiếm 2 nạn nhân còn mắc kẹt trong vụ tai nạn trên đèo Khánh Lê.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất đá đè ô tô trên đèo Khánh Lê. Ảnh: L.An

Như đã thông tin, khuya hôm qua (16/11), ô tô khách của hãng Phương Trang (mang biển kiểm soát TPHCM) chở 32 người đi trên quốc lộ 27C hướng từ Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về tỉnh Khánh Hòa, để tiếp tục ra tỉnh Quảng Ngãi. Khi chạy đến địa phận xã Khánh Vĩnh, trời mưa, đèo Khánh Lê xảy ra sạt lở.

Lúc này, đá tảng lớn và đất cát từ trên núi đổ xuống ô tô khách. Lượng lớn đất đá làm phần cabin ô tô tách rời. Thân xe bị đá từ trên cao làm biến dạng, vỡ kính. Nhiều người mắc kẹt trong xe.

Vụ tai nạn làm 6 người (3 nam, 3 nữ) tử vong. Trong đó, 4 thi thể đã được chuyển đến nhà xác bệnh viện. Đến thời điểm hiện tại, 2 thi thể còn mắc kẹt trong xe, bị các khối đá lớn đè lên nên chưa thể đưa ra.

Ngoài các nạn nhân tử vong, sự cố sạt lở còn khiến 7 người bị trầy xước nhẹ (được công ty Phương Trang đưa về), 19 người bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị. Trong số này, có 3 người bị thương nặng đã được phẫu thuật; 16 người khác bị thương vùng đầu, gãy xương chân tay, bàn chân, đa chấn thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ các bệnh nhân bị thương trong vụ sạt lở đất đá đè ô tô khách trên đèo Khánh Lê. Ảnh: XN