Xe container chắn ngang làn thu phí trên cao tốc. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 26/2, xe container BKS 61H-219.XX lưu thông trên cao tốc theo hướng từ cảng Phước An đi Quốc lộ 51. Khi đến Km56+400, tại làn thu phí số 5 thuộc trạm thu phí số 7 (đoạn qua xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai), phương tiện bất ngờ tông vào tiểu đảo phân cách giữa làn số 5 và 6.

Tại hiện trường, phần đầu xe container hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra khu vực trạm thu phí. Thời điểm xảy ra sự cố trời có mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Khu vực trạm thu phí vẫn có phương tiện qua lại, song may mắn không ghi nhận thương vong về người.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.X

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT, Bộ Công an) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và di dời phương tiện gặp nạn khỏi khu vực.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.