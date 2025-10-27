Sự cố bất ngờ giữa phố

Sáng đầu tuần, trên tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) đông nghịt xe cộ, anh Ngô Huy Hoàng đang điều khiển chiếc ô tô hơn 10 năm tuổi đi làm thì bất ngờ xe khựng lại, động cơ tắt phụt, toàn bộ đèn trên bảng đồng hồ taplo tối đen.

“Không đèn, không còi, không đề nổ được, tôi thử bật tắt chìa khoá vài lần mà vô ích. Xe như bị rút hết sinh lực giữa đường,” anh Hoàng kể lại.

Trong dòng phương tiện đang chen chúc giờ cao điểm, anh đành bật cảnh báo nguy hiểm, nhờ vài người đi đường giúp đẩy xe vào lề cho gọn gàng rồi tìm cách xử lý.

Một cọc bình ắc quy của xe anh Hoàng bị muối bám kín màu xanh đỏ như nấm mốc. Ảnh NVCC

Gọi điện cho chủ một gara quen, anh Hoàng được hướng dẫn mở nắp capo để kiểm tra. Và cảnh tượng bên trong khiến anh phải thốt lên: một đầu cọc ắc quy phủ đầy muối màu xanh đỏ, sùi lên như nấm mốc. Những mảng bám này dày đến mức gần như che kín đầu cực, khiến hệ thống điện "mất liên lạc" hoàn toàn.

Theo chỉ dẫn từ xa, anh Hoàng xin nước sôi từ một nhà dân ven đường, dội nhẹ lên phần ắc quy bị ăn mòn rồi dùng khăn lau sạch, làm khô đầu cực. Vài phút sau, khi anh xoay chìa khóa, chiếc xe đề nổ trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Thật bất ngờ! Tôi cứ nghĩ hỏng nặng đâu đó, ai ngờ chỉ vì lớp muối mốc ở đầu cọc ắc quy. Mấy tháng nay bận công việc nên gần như chẳng mở capo ra bao giờ. May là xe chết máy trong phố, chứ nếu ở cao tốc thì không biết xoay xở thế nào,” anh Hoàng chia sẻ.

Một mẹo nhỏ để "đánh bay" muối bám là dội nước sôi và vệ sinh điện cực ắc quy. Ảnh NVCC

Câu chuyện của anh Hoàng tưởng chừng nhỏ, nhưng lại là bài học lớn cho rất nhiều người sử dụng ô tô. Bởi chỉ một chi tiết nhỏ như đầu cọc bình ắc quy bị oxy hoá cũng đủ khiến chiếc xe "nằm đường”, làm đảo lộn cả hành trình.

Trên thực tế, nhiều tài xế thường chỉ chú ý đến nhiên liệu, dầu nhớt hay lốp xe mà quên mất rằng ắc-quy chính là “trái tim” của hệ thống điện, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khởi động, chiếu sáng và vận hành các thiết bị trên xe. Khi phần đầu cực bị mốc xanh hoặc sùi muối, dòng điện không thể truyền dẫn ổn định, khiến xe chết máy đột ngột dù bình vẫn còn điện.

Nguyên nhân và cách phòng tránh

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư Nguyễn Đức Thi – Giám đốc chuỗi cửa hàng Thi Lốp (Hà Nội) cho biết, hiện tượng muối kim loại bám vào đầu cực bình ắc quy như trên xảy ra do khí hydro và axit sunfuric rò rỉ qua các kẽ hở của cọc bình ắc quy. Chúng phản ứng hóa học với kim loại cọc bình, tạo ra muối sunfat (màu trắng xanh) và oxit kim loại có màu đỏ hoặc xanh lục, tùy thuộc vào từng kim loại.

"Việc axit rò rỉ có thể do vỏ bình bị nứt hoặc có khe hở, khiến axit thoát ra ngoài trong quá trình xe di chuyển. Ngoài ra, cọc bình lỏng, dây cáp kết nối không chặt hoặc sạc ắc quy với dòng điện quá cao có thể làm cọc bình nóng lên, đẩy nhanh quá trình ăn mòn", anh Thi chia sẻ.

Cũng theo vị chuyên gia này, hiện tượng cọc bình ắc quy bị sùi mốc có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời. Đầu tiên, dễ nhận thấy nhất là ảnh hưởng đến khả năng khởi động xe, đặc biệt vào buổi sáng hoặc trong điều kiện thời tiết lạnh.

"Lớp mốc xanh đỏ này thực chất là muối và oxit kim loại có tính cách điện, làm tăng điện trở tại cọc bình, giảm hiệu suất truyền điện và ảnh hưởng đến tuổi thọ ắc quy", anh Thi giải thích.

Nghiêm trọng hơn, khi lớp ăn mòn quá dày, tiếp xúc giữa cọc bình và dây điện có thể bị gián đoạn hoàn toàn, khiến xe chết máy đột ngột ngay cả khi đang di chuyển, gây phiền toái và nguy hiểm trên đường giống như trường hợp của anh Hoàng ở trên.

Đồng thời, kết nối lỏng lẻo tại cọc bình còn có thể dẫn đến hiện tượng phóng điện hoặc sạc không ổn định, làm ắc quy nhanh chai, giảm hiệu suất và hư hỏng nhanh hơn. Không chỉ vậy, sự ăn mòn có thể lan rộng đến hệ thống dây dẫn trong khoang động cơ, làm tăng nguy cơ đoản mạch, chập cháy.

Ngoài ra, nếu axit rò rỉ tiếp xúc trực tiếp với người dùng, có thể gây kích ứng da. Lượng axit quá nhiều còn có thể ăn mòn các bộ phận kim loại trong khoang động cơ, làm tăng nguy cơ hư hỏng các linh kiện, bộ phận xung quanh trong khoang máy.

Đối với ô tô cũ, chủ xe cần thường xuyên kiểm tra ắc quy để kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh nếu có. Ảnh: Hoàng Hiệp

Để tránh những hậu quả không mong muốn, anh Thi cho rằng, việc kiểm tra và vệ sinh cọc bình ắc quy định kỳ là cần thiết nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống điện cũng như an toàn cho xe và người sử dụng.

Khi phát hiện bình ắc quy bị rò rỉ, có thể dùng nước sôi để làm sạch như cách anh Hoàng sử dụng ở trên. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tức thì, còn về lâu dài vẫn phải đưa đến các gara chuyên về ắc quy để khắc phục hoặc thay thế để đảm bảo an toàn.

Theo khuyến nghị từ các nhà sản xuất, ắc quy ô tô thường có tuổi thọ khoảng 3–5 năm, tùy thuộc vào cách sử dụng và bảo dưỡng. Nếu một bình ắc quy đã sử dụng trên 4 năm hoặc xe đã chạy khoảng 100.000 km, chủ xe nên cân nhắc thay mới ngay cả khi chưa có dấu hiệu hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn và hiệu suất hoạt động.

