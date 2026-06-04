Theo xác nhận của Hội đồng quận Elmbridge (thuộc hạt Surrey, Đông Nam nước Anh), hơn 9.000 trường hợp tài xế đã bị xử phạt oan tại 7 khu vực đỗ xe thuộc khu vực hạt Surrey. Tổng số tiền người dân đã nộp lên tới hơn 300.000 bảng Anh, tương đương khoảng hơn 10,6 tỷ đồng.

Theo The Sun, sai sót bắt nguồn từ việc cơ quan này được kết luận là không có đủ thẩm quyền pháp lý để áp dụng các quy định phạt đối với một số khu vực như Esher, Cobham, Hersham, Walton-on-Thames và Weybridge. Dù vậy, từ tháng 1/2020, các vé phạt vẫn được áp dụng triệt để cho hành vi đỗ xe tại các khu vực này vào giờ sáng sớm, chiều tối và cả ngày Chủ nhật.

Phải đến quá trình rà soát gần đây, các điều khoản và quy định đỗ xe cũng như những sai phạm trước đó mới được phát hiện. Chính quyền địa phương sau đó thừa nhận lỗi hệ thống và gửi lời xin lỗi tới người dân bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai chương trình hoàn tiền cho các tài xế bị phạt.

Theo kế hoạch, việc hoàn trả sẽ diễn ra trong vòng khoảng hai tuần. Người dân cần cung cấp bằng chứng thanh toán cùng thông tin phương tiện để được xử lý hồ sơ. Đáng chú ý, ngay cả những người không còn sở hữu xe cũng vẫn có thể làm thủ tục nhận lại tiền qua email hoặc điện thoại.

Hội đồng quận Elmbridge cho biết khoản hoàn trả sẽ được chi trả từ ngân sách dự trữ của hệ thống bãi đỗ xe, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến các dịch vụ công khác và không phát sinh thêm loại phí mới.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sai sót này và cam kết quá trình hoàn tiền sẽ được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và công bằng,” đại diện hội đồng nhấn mạnh.

(Theo The Sun)

Mời bạn đọc chia sẻ bài viết, video, hình ảnh cộng tác về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!