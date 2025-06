Suzuki Swift trở lại Việt Nam với thiết kế mới, bổ sung an toàn và động cơ mild hybrid. Tuy nhiên, giá bán cao hơn, ở mức 569 triệu đồng do nhập khẩu từ Nhật Bản so với đời cũ khiến mẫu xe này gặp bất lợi trước các đối thủ có giá bán rẻ hơn.