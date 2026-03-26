Theo thông tin ban đầu, chiếc SUV thuộc sở hữu của một du khách đến từ bang Gujarat. Khi đến khách sạn tại Vagator, chủ xe đã giao chìa khóa cho nhân viên và đề nghị vệ sinh phương tiện. Tuy nhiên, thay vì rửa xe theo cách thông thường, nhân viên khách sạn lại đưa chiếc Fortuner ra sát mép biển để “làm sạch”.

Do đỗ xe quá gần khu vực nước lên, trong khi thủy triều dâng mà không được nhận ra kịp thời, chiếc Fortuner nhanh chóng bị lún xuống lớp cát ướt. Khi tài xế cố gắng di chuyển xe ra khỏi khu vực nguy hiểm, chiếc SUV gần như “chôn chân”, không thể thoát ra.

Chỉ ít phút sau, nước biển dâng cao và cuốn trôi chiếc xe. Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy nhiều người nỗ lực tìm cách cứu phương tiện. Ban đầu, một chiếc Toyota Hilux được điều tới để kéo xe nhưng không thành công do Fortuner bị lún quá sâu.

Đem Toyota Fortuner ra biển rửa, nhân viên khách sạn khiến xe bị sóng cuốn trôi

Sau đó, một xe máy xúc được huy động và cuối cùng đã kéo được chiếc SUV ra khỏi vùng nước. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, khoảng một nửa thân xe đã bị ngập trong nước biển. Khi mở cửa, nội thất bên trong ngập nước, cho thấy xe đã chịu hư hại nghiêm trọng, đặc biệt là hệ thống điện và động cơ.

Theo các chuyên gia, nước biển có tính ăn mòn cao, có thể gây hỏng các chi tiết kim loại, dây điện và nhiều bộ phận quan trọng khác. Trong trường hợp xe bị ngập nước, việc cố khởi động lại động cơ có thể khiến hư hỏng trở nên nghiêm trọng hơn. Thay vào đó, xe cần được vận chuyển bằng xe chuyên dụng tới xưởng dịch vụ để kiểm tra toàn diện.

Tại Ấn Độ, việc lái xe trên bãi biển bị cấm tại hầu hết các khu vực, ngoại trừ một số nơi được cấp phép như bãi biển Muzhappilangad (bang Kerala). Trước đây, nhiều trường hợp vi phạm đã bị cơ quan chức năng xử lý, song tình trạng này vẫn tái diễn.

Sự việc lần này cũng là lời cảnh báo đối với người dùng ô tô: tuyệt đối không rửa xe bằng nước biển và hạn chế đưa xe xuống khu vực bãi cát ẩm, đặc biệt khi không kiểm soát được thủy triều.

