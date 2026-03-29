Xem video:

Đoạn clip được trích xuất từ camera hành trình của xe điện Tesla. Hình ảnh phát lại trên màn hình trung tâm cho thấy đầy đủ 4 góc quay (trước, sau, trái, phải) của xe Tesla.

Theo đó, một nhóm biker chạy tốc độ cao liên tục áp sát và “quây” chiếc xe điện, hành vi mang tính đe dọa, không hiếm gặp trên đường.

Đáng chú ý, một tay lái mô tô nhiều lần ngoái đầu nhìn về phía Tesla, hoàn toàn mất tập trung vào tình hình giao thông phía trước, sai lầm chí mạng khi đang di chuyển ở tốc độ cao.

Do không quan sát phía trước, biker này đã không kịp nhận ra chiếc sedan trắng đang giảm tốc trong cùng làn. Ở mốc khoảng 0:27s của video, camera trước ghi lại cú tông trực diện ở tốc độ cao.

Cú va chạm tạo ra cảnh tượng kinh hoàng: mảnh vỡ, bụi và khói lửa bùng lên dữ dội, bao phủ toàn bộ mặt đường như một vụ nổ. Chiếc Tesla đi ngay phía sau không kịp né tránh, buộc phải lao thẳng vào “đám mây mù” dày đặc.

Với mức độ va chạm và hình ảnh ghi lại, nhiều người tin rằng đây là tai nạn chết người.

Tuy nhiên, theo các thông tin lan truyền trên mạng xã hội và từ những người liên quan, cả biker và tài xế Tesla đều sống sót. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu với chấn thương, nhưng việc thoát chết trong vụ tai nạn như vậy được xem là “kỳ tích”.

Theo Motorbiscuit

