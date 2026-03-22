Sự việc được cho là xảy ra rạng sáng cuối tuần qua, khoảng 2-3h, tại khu vực Anil Kumble Circle trên đường MG Road, trung tâm tài chính của thành phố. Thay vì di chuyển bình thường, tài xế đã điều khiển chiếc siêu xe trượt ngang, “đốt lốp” và thực hiện nhiều vòng drift ngay giữa đường công cộng.

Đáng chú ý, không chỉ tài xế mà cả hành khách trên xe cũng có hành vi nguy hiểm khi thò người qua cửa sổ trời, reo hò trong lúc xe thực hiện các pha xử lý tốc độ cao, trước khi rời khỏi hiện trường về hướng Tonique Circle.

Sau khi video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng đã gắn tag tài khoản của cảnh sát thành phố để yêu cầu xử lý. Lực lượng Cảnh sát giao thông Cubbon Park đã nhanh chóng vào cuộc, chủ động lập hồ sơ vụ việc mà không cần chờ đơn khiếu nại.

Nhờ hình ảnh biển số KA 05 NR 0009 xuất hiện rõ trong video, cơ quan chức năng đã xác định được chủ phương tiện thông qua hệ thống đăng ký xe. Chủ xe hiện bị xử lý về hành vi lái xe nguy hiểm theo luật hình sự và luật giao thông Ấn Độ.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ người trực tiếp cầm lái tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo Motorbiscuit

