Những ngày qua, hình ảnh chiếc ô tô điện VinFast VF 5 phủ kín bùn đất, thân xe biến dạng sau nhiều tháng bị lũ cuốn trôi tại Lào Cai (Yên Bái cũ) bất ngờ được tìm thấy đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thành Trung (45 tuổi, trú tại tổ dân phố Đắng Con, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai, trước đây là tỉnh Yên Bái cũ) cho biết, chiếc xe của anh bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 29/9/2025 trong trận mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực. Suốt 6 tháng sau đó, gia đình gần như không có bất kỳ manh mối nào về tung tích chiếc xe.

Chiếc xe được cẩu lên khỏi lòng suối.

“Khi đó nước lên rất nhanh, cuốn phăng mọi thứ. Chiếc xe cũng bị cuốn đi mất, không ai kịp phản ứng,” anh Trung kể lại.

Điều đáng nói, dù khoảng cách từ vị trí tìm thấy xe đến nhà chỉ khoảng 1km, nhưng do xe bị vùi sâu dưới lòng suối nên không ai phát hiện ra. Trong suốt nửa năm, anh Trung cùng gia đình đã nỗ lực tìm kiếm bằng nhiều cách. Anh đăng thông tin lên các diễn đàn mạng, nhờ bạn bè, người quen và cả người dân địa phương để ý khi đi làm nương, đi câu cá, nếu phát hiện dấu vết thì báo lại.

“Tôi gần như đi hỏi khắp nơi, ai đi qua khu vực suối cũng nhờ để ý giúp. Nhưng suốt 6 tháng vẫn không có tin tức gì,” anh chia sẻ.

Phải đến ngày 28/3/2026, khi người dân tiến hành đào, nạo vét lòng suối để làm cầu, chiếc xe mới bất ngờ lộ diện. Một số người phát hiện vật thể lạ nằm sâu dưới lớp bùn đất, sau đó nhận ra đó là ô tô và nhanh chóng báo tin cho anh Trung.

Ngay sau đó, chiếc xe được cẩu lên khỏi lòng suối. Hình ảnh thực tế cho thấy phương tiện gần như “biến dạng hoàn toàn”: kính vỡ tứ tung, thân xe móp méo, phủ kín bùn đất. Nội thất bên trong hư hỏng nặng, nhiều chi tiết không còn nguyên vẹn sau thời gian dài bị ngâm nước và chịu tác động của dòng chảy.

Ô tô điện VinFast VF 5 của anh Trung trong tình trạng hư hỏng hoàn toàn sau 6 tháng bị vùi lấp dưới lòng suối.

Nhìn chiếc xe được đưa về, anh Trung không giấu được cảm xúc: “Khi nhận được tin tìm thấy xe, tôi thực sự rất vui mừng, cảm giác khó tả. Với gia đình tôi, chiếc xe không chỉ là tài sản lớn mà còn như người bạn gắn bó suốt thời gian qua.”

Được biết, anh Trung làm nghề tự do, phải tích góp và vay thêm ngân hàng để mua chiếc xe với tổng giá trị khoảng 535 triệu đồng (bao gồm cả pin). Tuy nhiên, chiếc xe mới sử dụng được khoảng 6 tháng, chạy hơn 2 vạn km thì gặp sự cố đáng tiếc.

Anh Trung cho biết thêm, ngay sau khi tìm lại được xe, anh đã liên hệ với phía bảo hiểm để tiến hành ghi nhận hiện trạng. “Tôi đã gọi bảo hiểm đến chụp ảnh, quay video đầy đủ. Hiện giờ gia đình đang chờ họ đánh giá mức độ thiệt hại và đưa ra phương án bồi thường,” anh cho biết.

