Theo nội dung được chia sẻ, chiếc xe ô tô điện VinFast VF5 mất tích trong một trận lũ tại Lào Cai (Yên Bái cũ) vào khoảng 6 tháng trước và gần như “biến mất” hoàn toàn.

Sau nửa năm, phương tiện này bất ngờ được phát hiện ở dưới bùn sâu, trong tình trạng hư hỏng nặng, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Vinfast VF5 bị lũ cuốn ở Yên Bái, 6 tháng sau được tìm thấy dưới lớp bùn.

“Nhìn mà thấy tiếc thật sự, xe gần như mới mà thành đống sắt vụn,” tài khoản Minh Tuấn bình luận. Trong khi đó, một người dùng khác tên Hải Đăng viết: “6 tháng nằm dưới bùn nước thì chắc không còn gì cứu được nữa rồi.”

Qua các hình ảnh được đăng tải, chiếc xe gần như biến dạng hoàn toàn. Phần đầu xe bị móp méo, nắp capo cong vênh, kính chắn gió vỡ vụn và phủ đầy bùn đất. Toàn bộ thân vỏ xước xát, nhiều chi tiết bị bóp méo do va đập mạnh. Nội thất bên trong cũng không khá hơn khi ngập bùn, các chi tiết điện tử gần như chắc chắn đã hư hỏng sau thời gian dài ngâm nước.

Qua các hình ảnh được đăng tải, chiếc xe gần như biến dạng hoàn toàn.

“Xe điện mà ngâm nước lâu vậy thì coi như ‘toang’ phần pin với hệ thống điện,” tài khoản Đức Anh nhận định.

Đáng chú ý, khu vực đuôi xe và khoang hành lý bị biến dạng nặng, có dấu hiệu bị lực nước cuốn xoắn và va đập liên tục. Lớp bùn đất bám dày đặc cho thấy chiếc xe đã nằm trong môi trường tự nhiên một thời gian dài, không chỉ chịu tác động của nước lũ mà còn cả đất đá và dòng chảy xiết.

“Không chỉ nước mà còn đá, cành cây va đập liên tục, xe nào chịu nổi,” một tài khoản khác bình luận.

khu vực đuôi xe và khoang hành lý bị biến dạng nặng.

Câu hỏi lớn nhất được cộng đồng mạng đặt ra là, liệu chiếc xe này còn có thể sửa chữa hay không? Nhiều ý kiến cho rằng với tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, đặc biệt là hệ thống điện “trái tim” của xe điện khả năng phục hồi là rất thấp. “Nếu sửa chắc cũng tốn ngang mua xe khác, chưa kể rủi ro sau này,” tài khoản Quang Huy viết.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo hiểm cũng được bàn luận sôi nổi. Một số người cho rằng nếu chủ xe mua bảo hiểm thân vỏ đầy đủ, thiệt hại do thiên tai như lũ lụt có thể được chi trả. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đặt vấn đề: trong trường hợp xe bị cuốn trôi, mất tích trong thời gian dài rồi mới tìm thấy, việc xác định mức độ thiệt hại và trách nhiệm bồi thường có thể không đơn giản.

