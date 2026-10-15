Xe giường nằm chở 20 hành khách va chạm liên hoàn với ô tô 7 chỗ và 3 xe tải trước khu vực chợ đầu mối Thủ Đức, đường Đỗ Mười (TPHCM) khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều 15/10, trên quốc lộ 1 (nay đường Đỗ Mười), đoạn qua phường Tam Bình, TPHCM.

Thời điểm trên, tài xế Tạ Minh S. (39 tuổi) điều khiển xe khách giường nằm chở 20 hành khách chạy tuyến Sóc Trăng - Dĩ An, lưu thông trên đường Đỗ Mười theo hướng An Sương về Suối Tiên.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: VĐ

Khi đến đoạn trước chợ đầu mối Thủ Đức, xe giường nằm bất ngờ va chạm mạnh vào đuôi xe tải đang chạy phía trước. Cú tông mạnh khiến xe tải bị đẩy tới, tiếp tục chạm liên hoàn với một ô tô 7 chỗ và hai xe tải khác cùng chiều.

Tại hiện trường, xe giường nằm bị vỡ kính chắn gió phía trước, hành khách trên xe hoảng loạn. Ô tô 7 chỗ bị kẹp chặt giữa hai xe tải, biến dạng nghiêm trọng cả phần đầu và đuôi. Ba xe tải liên quan cũng bị móp méo, hư hỏng nhiều bộ phận.

Xe giường nằm vỡ kính chắn gió phía trước. Ảnh: VĐ

Tai nạn xảy ra trên đường Đỗ Mười vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực chợ đầu mối Thủ Đức bị ùn tắc khoảng 30 phút.

Nhận tin báo, Công an phường Tam Bình phối hợp cùng lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường và phân luồng giao thông.

Các phương tiện gặp nạn sau đó được di dời để giải tỏa ùn tắc, phục vụ công tác điều tra vụ việc.