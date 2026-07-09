Một nữ tài xế tại bang New York (Mỹ) cho biết chiếc xe của cô bị hỏng sau khi đổ xăng tại một trạm Shell. Shell (tên đầy đủ: Shell plc) là tập đoàn năng lượng và hóa dầu đa quốc gia lớn hàng đầu thế giới, có nguồn gốc từ Anh và Hà Lan.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời làm dấy lên tranh luận về nguy cơ nhiên liệu bị nhiễm nước và trách nhiệm của đơn vị kinh doanh xăng dầu.

Theo Motor1, người đăng tải câu chuyện có tài khoản mạng "Mercedes Cruz"- một nhà sáng tạo nội dung trên TikTok. Trong đoạn video chia sẻ, cô gái ngồi trong xe, cầm trên tay một chai phụ gia xử lý nước trong nhiên liệu và cho biết phương tiện đã không thể vận hành bình thường suốt ba ngày.

Xem video:

"Cứu tôi với. Shell, xe của tôi đã hỏng ba ngày rồi", cô viết trong phần chú thích của video. Cô cũng cho rằng nhiên liệu mua tại trạm xăng gần nhà đã bị lẫn nước, khiến chiếc xe gặp sự cố ngay sau khi tiếp nhiên liệu.

Dưới phần bình luận, nhiều người đặt câu hỏi về cơ sở để kết luận xăng bị nhiễm nước. Một số khuyên cô nên báo vụ việc cho cơ quan quản lý địa phương để lấy mẫu nhiên liệu kiểm tra. Nếu xác định lỗi xuất phát từ cây xăng, chủ cơ sở có thể phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí sửa chữa.

Một số thợ sửa xe cũng tham gia thảo luận. Theo họ, nước có thể tích tụ trong các bể chứa ngầm của trạm xăng. Trong một số trường hợp như bể chứa sắp cạn hoặc vừa được tiếp nhiên liệu, lượng nước lắng dưới đáy có thể bị khuấy lên và đi vào hệ thống bơm, khiến một số khách hàng nhận phải nhiên liệu bị nhiễm nước.

Cây xăng Shell ở bang New York.

Theo các chuyên gia, nước trong bình nhiên liệu có thể khiến động cơ hoạt động không ổn định, khó khởi động, chết máy hoặc xả khói trắng. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này còn có thể gây rỉ sét hệ thống nhiên liệu, làm hỏng bơm xăng, kim phun và nhiều chi tiết khác, kéo theo chi phí sửa chữa đáng kể.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố tương tự tại Mỹ. Năm 2024, nhiều tài xế ở thành phố Tallahassee (bang Florida) cũng phản ánh xe bị chết máy sau khi đổ xăng tại các trạm mang thương hiệu Shell và Circle K. Sau quá trình kiểm tra, nguyên nhân được xác định là nhiên liệu đã bị nhiễm nước.

Liên quan đến vụ việc mới, hãng Shell cho biết họ rất nghiêm túc đối với các phản ánh về chất lượng nhiên liệu. Đại diện hãng giải thích rằng phần lớn các trạm xăng mang thương hiệu Shell tại Mỹ do các đại lý hoặc doanh nghiệp độc lập vận hành. Vì vậy, các khiếu nại liên quan đến chất lượng nhiên liệu thường sẽ do chủ trạm và đơn vị bảo hiểm của cơ sở trực tiếp giải quyết.

Shell khuyến cáo khách hàng nếu nghi ngờ gặp phải nhiên liệu kém chất lượng cần nhanh chóng liên hệ với trạm xăng để lập hồ sơ khiếu nại. Người dùng nên giữ lại hóa đơn mua xăng, hóa đơn kéo xe, chi phí sửa chữa, kết quả chẩn đoán cùng các chứng từ liên quan để phục vụ quá trình xác minh.

Theo các chuyên gia, nếu lượng nước xâm nhập vào bình nhiên liệu không nhiều, người dùng có thể sử dụng các loại phụ gia chuyên dụng gốc cồn để hấp thụ và loại bỏ nước. Tuy nhiên, nếu nhiên liệu bị nhiễm nước nghiêm trọng, phương án an toàn nhất là đưa xe đến gara để hút sạch nhiên liệu và kiểm tra toàn bộ hệ thống trước khi tiếp tục sử dụng.

Theo Motor1

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