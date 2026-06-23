Gần đây, các đại lý xăng dầu tại Ấn Độ đã công khai treo biển cảnh báo người tiêu dùng về những tác hại của Ethanol trong nhiên liệu pha trộn. Cụ thể, xăng E20 vừa được chính phủ nước này triển khai bắt buộc từ 1/4/2026 rất dễ “hút nước” và có thể gây hỏng động cơ nếu không cẩn trọng.

Một cảnh báo về xăng E20 được đặt tại các trạm xăng dầu ở Ấn Độ. Ảnh: Venkatesh Alla

Một hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội X (Twitter trước đây) cho thấy bảng thông báo được đặt ngay tại trạm xăng. Đáng chú ý, biển cảnh báo này mang logo của ba "ông lớn" dầu khí quốc doanh của Ấn Độ gồm Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum và Bharat Petroleum.

Điều đó khiến nhiều người tin rằng đây không phải khuyến cáo đơn lẻ từ một đại lý, mà là cảnh báo có nguồn gốc từ cơ quan quản lý hoặc doanh nghiệp nhà nước.

Nội dung thông báo cho biết theo chỉ thị của chính phủ Ấn Độ, xăng hiện hành đã được pha trộn Ethanol ở mức 15-20%. Người sử dụng phương tiện phải tuyệt đối tránh để nước xâm nhập vào bình nhiên liệu, dưới bất kỳ hình thức nào bởi nước không được phép tiếp xúc với xăng E20.

"Các đại lý xăng dầu đang hết sức cẩn thận trong vấn đề này và chúng tôi khuyến cáo người dân sử dụng xe cũng nên làm như vậy", đại lý xăng dầu khuyến cáo.

Xăng E20 được triển khai bắt buộc tại các cây xăng ở Ấn Độ từ 1/4/2026. Ảnh: The Times of India

Cảnh báo cũng nêu rõ Ethanol có tính ưa nước rất cao nên chỉ một lượng nước nhỏ xâm nhập cũng đủ để Ethanol “hút nước" và xảy ra hiện tượng tách pha. Khi đó, lớp nước và Ethanol sẽ lắng xuống đáy bình xăng. Hậu quả là xe có thể khó khởi động, chạy giật cục, thậm chí chết máy khi đang vận hành.

Đáng lo hơn, thông báo tại các trạm xăng còn tiếp tục nhấn mạnh rằng nước nếu được phát hiện trong bình xăng sau khi xe rời trạm sẽ được xem là trách nhiệm của khách hàng. Người dùng có thể kiểm tra chất lượng xăng ngay tại vòi bơm ở các trạm xăng.

Tuy nhiên, cách “đẩy” trách nhiệm này khiến không ít chủ xe lo ngại, bởi nếu xe gặp trục trặc động cơ do xăng E20, người sử dụng có thể là bên phải gánh toàn bộ chi phí sửa chữa.

Về mặt kỹ thuật, nước lọt vào bình xăng vốn đã nguy hiểm ngay cả với xăng khoáng thông thường. Nước nặng hơn xăng nên sẽ lắng xuống đáy bình và dễ bị hút vào động cơ, gây hiện tượng giật, hụt ga hoặc chết máy. Trong trường hợp xấu, nước vào buồng đốt có thể làm hỏng kim phun, bugi, thậm chí gây thủy kích.

Với xăng E20, rủi ro còn nghiêm trọng hơn. Khi xảy ra tách pha, hỗn hợp nước và Ethanol không chỉ gây đánh lửa sai mà còn có tính ăn mòn cao, làm hư hại đường ống nhiên liệu, kim phun và các chi tiết kim loại bên trong động cơ. Nguy cơ thủy kích cũng tăng lên nếu lượng nước đủ lớn.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu nghi ngờ nước đã lọt vào bình xăng E20, chủ xe không nên tiếp tục vận hành. Giải pháp duy nhất là đưa xe đến trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp để hút sạch nhiên liệu, súc rửa toàn bộ hệ thống nhiên liệu và thay lọc xăng, sau đó đổ lại xăng E20 mới. Các phụ gia cho nhiên liệu sinh học gần như không có tác dụng trong trường hợp đã xảy ra tách pha.

Theo Cartoq

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