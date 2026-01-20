Toyota Việt Nam mới đây đã công bố điều chỉnh giảm giá bán đối với một số phiên bản hybrid, với lý do chính thức là nhằm tăng cơ hội tiếp cận công nghệ hybrid cho nhiều khách hàng hơn. Đợt điều chỉnh này được áp dụng cho 4 dòng xe gồm Camry, Alphard, Corolla Cross và Yaris Cross, kèm theo bảng giá mới do hãng công bố.

Tên xe Nguồn gốc Giá bán

(áp dụng từ 20/1/2026) Mức giảm Yaris Cross HEV Indonesia 728 triệu đồng 37 triệu đồng Corolla Cross HEV Thái Lan 865 triệu đồng 40 triệu đồng Camry HEV TOP Thái Lan 1,460 tỷ đồng 70 triệu đồng Alphard HEV Nhật Bản 4,415 tỷ đồng 200 triệu đồng

Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên môn, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc giảm giá xe hybrid không chỉ đến từ chiến lược kinh doanh của Toyota mà còn xuất phát từ thay đổi quan trọng trong chính sách thuế. Cụ thể, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi đối với xe hybrid đã được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025 và Chính phủ chính thức ban hành vào ngày 31/12/2025.

Theo quy định mới, kể từ ngày 1/1/2026, ô tô xăng lai điện, bao gồm cả hybrid tự sạc (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV) sẽ chỉ phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe chạy xăng hoặc dầu cùng chủng loại. Đây được xem là "đòn bẩy" lớn giúp giá xe hybrid trở nên dễ tiếp cận hơn.

Đáng chú ý, trong danh sách các mẫu xe được điều chỉnh giá lần này không xuất hiện Corolla Altis HEV, Camry HEV MID và Innova Cross HEV.

Lý giải về điều này, đại diện Toyota Việt Nam cho biết Corolla Altis HEV và Camry HEV MID hiện đang tạm dừng nguồn cung. Riêng Innova Cross HEV vẫn đang chờ cơ quan chức năng đánh giá để xác định có đủ điều kiện hưởng mức ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới hay không.

Trong 4 cái tên được điều chỉnh giảm giá lần này, Toyota Camry và Corolla Cross thuộc Top 5 xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong năm 2025. Đặc biệt, với riêng Toyota Camry, phiên bản hybrid chiếm tới 64,1% tổng doanh số mẫu xe này trong năm qua, tỷ lệ cao nhất trong toàn bộ dải sản phẩm hybrid của Toyota tại Việt Nam.

Không dừng lại ở việc giảm giá bán, Toyota Việt Nam còn triển khai hàng loạt chính sách khác nhằm thúc đẩy doanh số xe hybrid. Đồng thời, giá pin HEV thay thế cũng được điều chỉnh giảm tới 34%, tùy từng mẫu xe. Đây được xem là lợi thế lớn của Toyota so với các đối thủ trên thị trường.

Hiện nay, nhiều hãng xe khác như Honda, Hyundai, Suzuki hay Haval chỉ áp dụng thời gian bảo hành cho xe và pin hybrid ở mức khoảng 5-8 năm hoặc 130.000-160.000km.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Toyota Việt Nam từng công bố đã đầu tư hơn 360 triệu USD để xây dựng dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên tại tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ). Cùng thời điểm, một hãng xe Nhật Bản khác là Honda cũng đã hoàn thiện nhà máy lắp ráp xe hybrid với mẫu CR-V hybrid dự kiến xuất xưởng vào ngày 2/2 tới đây.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong năm 2025, thị trường xe hybrid tiếp tục tăng trưởng mạnh với tổng doanh số đạt 14.766 xe, tăng 43,6% so với năm 2024 và chiếm 6,5% tổng lượng ô tô du lịch bán ra.

Trong đó, Toyota dẫn đầu thị trường với 8.389 xe, tăng 57% so với năm trước. Đáng chú ý, Innova Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường với 3.021 xe.

Hiện tại, Toyota Việt Nam là hãng xe đầu tiên chủ động điều chỉnh giảm giá bán đối với xe hybrid sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực. Theo đánh giá của các chuyên gia, động thái này nhiều khả năng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, buộc các hãng xe khác phải sớm đưa ra những chính sách giá và ưu đãi hấp dẫn hơn cho các sản phẩm hybrid trong thời gian tới.