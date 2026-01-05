Nghị định 360/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt vừa được Chính phủ ban hành vào 31/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2026.

Điểm đáng chú ý là ô tô xăng lai điện (xe hybrid) bao gồm cả loại tự sạc (HEV) và sạc ngoài (PHEV) được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ bằng 70% so với xe chạy xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đó, chỉ những mẫu xe hybrid sạc ngoài (PHEV) được hưởng mức ưu đãi này, còn dòng xe HEV vốn phổ biến hơn vẫn chịu mức thuế tương đương xe xăng truyền thống.

Xe hybrid tự sạc (HEV) được giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt nếu đảm bảo có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng.

Theo Nghị định 360/2025/NĐ-CP, để được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe động cơ đốt trong cùng loại, các mẫu xe hybrid tự sạc (HEV) phải đảm bảo có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng.

Nghị định cũng hướng dẫn phương pháp để xác định tỷ trọng này bằng cách so sánh tỷ lệ mức tiêu thụ nhiên liệu theo chu trình kết hợp của xe HEV (FCeq) với mức tiêu thụ trung bình của ô tô động cơ đốt trong (FCconv) cùng dung tích xy-lanh, gọi tắt là chỉ số R.

Để làm căn cứ đối chiếu cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm công bố mức tiêu thụ nhiên liệu xăng trung bình của xe ICE thuần xăng. Mức tiêu thụ sẽ được công bố trước 31/1/2026 và định kỳ trước ngày 31/3 hàng năm.

Từ năm 2026, các dòng xe hybrid tự sạc (HEV) đáp ứng tiêu chuẩn về tỷ trọng năng lượng xăng sẽ được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt. Ảnh: TMV

Theo tìm hiểu của VietNamNet, trên thị trường hiện nay, nhiều dòng xe có cả phiên bản thuần xăng và phiên bản hybrid có cùng dung tích xi-lanh. Dựa vào tỷ lệ mà Cục Đăng kiểm cũng như hãng xe đã công bố, có thể thấy một số mẫu xe hybrid bán chạy đã đáp ứng tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% theo quy định.

Ví dụ như mẫu xe Toyota Corolla Cross ở phiên bản hybrid 1.8 HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp là 3,67 lít/100 km. Trong khi đó, phiên bản thuần xăng 1.8 V có mức tiêu thụ tương ứng là 7,55 lít/100 km. Tỷ lệ tiêu thụ xăng của bản hybrid chỉ chiếm khoảng 48,6% so với bản thường, vượt xa điều kiện tối thiểu để hưởng ưu đãi thuế.

"Người anh em" của Corolla Cross là Toyota Yaris Cross cũng đủ điều kiện để hưởng ưu đãi về thuế. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp của phiên bản hybrid (HEV) là 3,8 lít/100 km, trong khi phiên bản thuần xăng (V) tiêu thụ khoảng 5,95 lít/100 km. Tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu giữa hai phiên bản này đạt khoảng 63,8%, vừa đủ đáp ứng tỷ trọng tiêu thụ không quá 70%.

Mẫu hybrid bán chạy nhất thị trường là Toyota Innova Cross cũng "vừa vặn" để đạt mức ưu đãi dành cho xe hybrid khi mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của phiên bản HEV là 4,92 lít/100 km, trong khi bản thuần xăng có cùng dung tích xi-lanh tiêu thụ 7,2 lít/100 km. Tỷ lệ tiêu hao xăng giữa hai phiên bản là 68,3%.

Theo thông số tiêu thụ nhiên liệu, mẫu MPV Toyota Innova Cross bản hybrid "vừa vặn" để đạt mức ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt. Ảnh: TMV

Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ trực tiếp giúp giá bán xe hybrid trở nên dễ tiếp cận khách hàng hơn, bởi mức giảm 30% thuế suất sẽ tạo ra sự chênh lệch giá đáng kể. Theo tính toán, người mua xe HEV có thể được giảm từ vài chục triệu đến vài trăm triệu so với trước đây.

Ví dụ như một chiếc xe HEV có dung tích xy-lanh 2.5L sau khi nhập khẩu có giá trị 1 tỷ đồng. Chiếc xe đang bị áp mức thuế đối với dòng xe sử dụng xăng/dầu ở mức 50% (xe có dung tích xi-lanh từ 2.000-3000 cc), tương đương phải nộp thêm 500 triệu đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Xe này chịu thêm 10% thuế VAT cho số tiền 1,5 tỷ đồng, tương đương 150 triệu và 10-12% lệ phí trước bạ tương đương. Như vậy, để lăn bánh, khách hàng phải bỏ ra không dưới 1,85 tỷ đồng.

Từ năm 2026, cũng mẫu xe này nhưng sẽ chỉ phải nộp bằng mức 70% thuế tiêu thụ đặc biệt của xe xăng dầu theo quy định mới, tương đương với 350 triệu. Thuế VAT tính trên giá trị lúc này là 1,35 tỷ đồng là 135 triệu. Nếu tính cả lệ phí trước bạ ở mức 12%, giá lăn bánh của xe vào khoảng 1,66 tỷ đồng, tức là giảm tới gần 200 triệu đồng so với trước đây, một số tiền đáng để cân nhắc.

Các chuyên gia cho rằng, việc mở rộng chính sách ưu đãi đối với xe hybrid tự sạc được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện hơn với môi trường.

Việc các ưu đãi thuế, phí được áp dụng từ năm 2026 khiến các dòng xe hybrid tự sạc ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường Việt Nam và người tiêu dùng là những người hưởng lợi nhất khi có nhiều sự lựa chọn xe xanh chất lượng với chi phí ngày càng thấp.

Bạn có bình luận gì về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến phía dưới bài viết. Mời bạn đọc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!