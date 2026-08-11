Theo "Which?", tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Anh, khoảng 270 chủ xe hybrid đã liên hệ phản ánh các vấn đề liên quan đến ắc quy ô tô 12V, trong đó hơn 3/4 sử dụng xe của Toyota hoặc thương hiệu cao cấp Lexus.

Vấn đề được chú ý đặc biệt trên một số mẫu Lexus trang bị hệ thống mở cửa điện tử e-Latch. Thay vì tay nắm truyền thống, hệ thống sử dụng nút bấm điện tử dạng ẩn. Khi ắc quy 12V hết điện, hệ thống điện tử có thể mất nguồn, khiến cửa không thể mở theo cách thông thường.

Một trong những trường hợp được "Which?" ghi nhận là Michael, sống tại North Lancashire. Người đàn ông này cho biết ắc quy 12V trên chiếc Lexus NX mới sử dụng khoảng một năm đã hết điện hai lần.

Một số mẫu Lexus trang bị hệ thống mở cửa điện tử e-Latch bị lỗi ắc quy 12V.

Trong một lần xảy ra sự cố, Michael cùng hai người lớn và hai con chó bị mắc kẹt bên trong xe. Không biết xe có cơ chế mở cửa thủ công, ông cho biết ông không còn cách nào khác ngoài đập vỡ cửa kính để không khí lưu thông vào cabin.

Sau đó, Michael đưa chiếc Lexus có giá từ 47.000 bảng Anh (khoảng 1,63 tỷ đồng) đến đại lý ủy quyền. Ông cho biết đại lý không đồng ý thay ắc quy miễn phí hoặc sửa chữa cửa kính bị vỡ. Cuối cùng, ông tự chi 278,30 bảng Anh (khoảng 9,65 triệu đồng) để mua ắc quy mới và kính thay thế.

Michael cho biết ông không nhận được lời giải thích rõ ràng về nguyên nhân khiến ắc quy liên tục hết điện.

Một trường hợp khác là bà Mary Mitchell, chủ xe Lexus LBX. Sau khi trở về từ kỳ nghỉ kéo dài một tuần, bà lái xe đến nhà con trai mà không gặp vấn đề. Tuy nhiên, sau đó khi đưa các cháu lên xe để đi xem kịch, chiếc xe không thể khởi động.

Mary vào nhà nói chuyện với con dâu và khi quay lại phát hiện các cháu vẫn ở bên trong xe cùng chìa khóa. Do hệ thống cửa điện tử không hoạt động, những đứa trẻ bị mắc kẹt trong xe. Gia đình sau đó mở được cửa sổ và đưa các cháu ra ngoài.

Mary cho biết sự cố tương tự tiếp tục xảy ra khoảng một năm sau, khi chiếc xe chỉ đỗ vài ngày. Theo bà, đại lý Lexus cho rằng tình trạng ắc quy có liên quan đến thói quen sử dụng xe và khuyên bà nên lái xe khoảng hai giờ mỗi tuần.

Lexus cho biết ắc quy 12V cung cấp năng lượng cho nhiều hệ thống trên xe và tình trạng của ắc quy có thể bị ảnh hưởng bởi cách sử dụng, thói quen lái xe, tuổi thọ, điều kiện môi trường và nhu cầu điện năng. Hãng cũng lưu ý việc thường xuyên thực hiện những chuyến đi rất ngắn hoặc để xe không sử dụng trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến ắc quy theo thời gian.

Trường hợp tương tự cũng được James Houston, sống tại Northamptonshire, phản ánh. Theo ông, chiếc Lexus RX có giá khởi điểm 63.500 bảng Anh (khoảng 2,2 tỷ đồng) khi mua mới đã gặp 6 sự cố riêng biệt liên quan đến ắc quy 12V trong năm đầu tiên.

Một lần, vợ James bị mắc kẹt bên trong xe khi hệ thống điện mất nguồn. Cửa phía sau bên ghế hành khách không thể mở theo cách thông thường khiến bà hoảng sợ.

James cho biết xe có cơ chế mở khóa khẩn cấp dạng cơ nhưng cách vận hành không trực quan và ông không được giải thích rõ về tính năng này khi nhận xe.

Trên các mẫu Lexus sử dụng e-Latch, nhà sản xuất vẫn trang bị cơ chế mở cửa thủ công để sử dụng trong trường hợp ắc quy hết điện. Từ bên trong, người ngồi trên xe có thể đặt ngón tay phía sau nút mở cửa điện tử và kéo hai lần để mở cửa. Ở bên ngoài, một chốt mở thủ công được bố trí bên trong tay nắm cửa, cho phép mở cửa khi ắc quy không còn điện.

Theo "Which?", những cơ chế này có thể không dễ nhận biết nếu chủ xe không biết trước sự tồn tại của chúng.

Các mẫu Lexus được đề cập có hệ thống e-Latch gồm LBX, NX, RX, RZ và LM ở một số phiên bản. Riêng UX không được trang bị e-Latch và sử dụng cơ chế mở cửa thủ công tiêu chuẩn.

Không chỉ Lexus, một số chủ xe Toyota cũng phản ánh tình trạng ắc quy 12V hết điện. Các mẫu được nhắc đến gồm C-HR, Corolla, Yaris và Yaris Cross.

Kết quả khảo sát độ tin cậy mới nhất của "Which?" cho thấy gần 3/10 chủ sở hữu Lexus LBX cho biết xe từng gặp vấn đề về ắc quy trong một năm qua. Với Toyota Yaris Cross, tỷ lệ được ghi nhận gần 2/5 người sử dụng, trong khi tỷ lệ trung bình ở tất cả các mẫu xe hybrid là 5,6%.

"Which?" cho rằng tình trạng ắc quy hết điện có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu người ngồi trong xe không thể mở cửa nhanh chóng, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp.

Toyota và Lexus cho biết đã theo dõi hiệu suất hoạt động của xe sau khi nhận được phản ánh từ khách hàng. Hai thương hiệu này cho biết đã triển khai một số thay đổi, trong đó có việc sử dụng ắc quy dung lượng cao hơn và có khả năng tiếp nhận sạc tốt hơn trên một số mẫu xe.

Ngoài ra, hãng cải thiện quy trình chẩn đoán ắc quy, nâng cấp các dịch vụ kết nối dành cho khách hàng, phát hành phần mềm kiểm tra ắc quy mới vào tháng 5/2026 và tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm tra ắc quy miễn phí.

Toyota và Lexus cũng cho biết mọi trao đổi với khách hàng về cách sử dụng xe nhằm phục vụ việc đánh giá kỹ thuật, xác định nguyên nhân sự cố và tìm giải pháp phù hợp.

Đối với các mẫu xe sử dụng e-Latch, Toyota và Lexus cho biết luôn có cơ chế điều khiển thủ công để mở cửa khi mất điện. Hướng dẫn được cung cấp trong sách hướng dẫn sử dụng, trên website và thông qua hệ thống đại lý.

Theo Dailymail

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn, hoặc gửi bình luận dưới bài viết. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Nam ca sĩ tố nhiên liệu kém chất lượng gây hỏng xe Land Rover Defender ẤN ĐỘ - Ca sĩ người Punjab, Resham Singh Anmol, hiện sinh sống tại bang Haryana, cho biết chiếc Land Rover Defender 110 của anh gặp sự cố sau khoảng 8 tháng sử dụng. Nguyên nhân được trung tâm dịch vụ xác định là do sử dụng nhiên liệu kém chất lượng.

Trước các phản ánh, Toyota và Lexus cho biết sẽ xây dựng thêm tài liệu hướng dẫn, giải thích cách ra vào xe an toàn trong trường hợp mất điện. Thông tin này cũng sẽ được truyền đạt tới mạng lưới đại lý nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về cách vận hành hệ thống cửa trong tình huống khẩn cấp.