Resham Singh Anmol nhận xe vào tháng 11/2025 với giá khoảng 15,5 triệu rupee (khoảng 4,7 tỷ đồng). Theo chia sẻ, chiếc SUV bất ngờ chết máy khi anh đang trên đường đến một buổi triển lãm, khiến anh bị mắc kẹt giữa đường. Trước đó, xe mới chỉ trải qua một lần bảo dưỡng.

Sau sự cố, Anmol đưa xe đến trung tâm dịch vụ ủy quyền theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tại đây, các kỹ thuật viên kết luận bơm nhiên liệu đã hỏng và cần được thay thế. Họ cho rằng nguyên nhân là do xe sử dụng "xăng kém chất lượng".

Sự việc xảy ra trong bối cảnh xăng E20 (gồm 20% ethanol và 80% xăng) đang được triển khai rộng rãi tại Ấn Độ và gây ra nhiều tranh luận. Theo bài viết trên Cartoq, nhiều người đặt câu hỏi liệu chiếc Defender của Anmol có bị ảnh hưởng bởi loại nhiên liệu này hay không. Tuy nhiên, các kỹ thuật viên chỉ cho biết nguyên nhân là do sử dụng nhiên liệu kém chất lượng.

Theo thông tin từ chuyên trang Cartoq, vấn đề được cho là xuất phát từ nhiên liệu bị nhiễm bẩn. Thời gian gần đây đã xuất hiện một số trường hợp các trạm xăng bán nhiên liệu bị nhiễm tạp chất hoặc pha trộn. Tnh trạng này gia tăng sau khi xăng E20 được sử dụng rộng rãi.

Một nguyên nhân được đề cập là hạ tầng lưu trữ nhiên liệu tại nhiều trạm xăng chưa đáp ứng yêu cầu. Xăng thường được chứa trong các bể ngầm vốn được thiết kế cho xăng truyền thống hoặc nhiên liệu có tỷ lệ ethanol thấp hơn. Tính ăn mòn và khả năng hút ẩm của ethanol trong xăng E20 có thể làm tăng nguy cơ nhiễm nước, đặc biệt trong mùa mưa.

Khi nước xâm nhập vào nhiên liệu, hiện tượng tách pha có thể xảy ra, khiến ethanol kết hợp với nước và tạo thành một lớp riêng biệt dưới đáy bể chứa. Hỗn hợp này sau đó có thể được bơm vào bình nhiên liệu của xe.

Bơm nhiên liệu là bộ phận đảm nhiệm việc đưa nhiên liệu từ bình chứa đến hệ thống nhiên liệu và động cơ. Đối với các động cơ phun xăng trực tiếp tăng áp, hệ thống còn sử dụng bơm nhiên liệu áp suất cao để cấp nhiên liệu vào động cơ.

Theo Cartoq, việc sử dụng nhiên liệu E20 trong thời gian dài, nếu nhiên liệu bị nhiễm bẩn, có thể khiến bộ lọc của bơm nhiên liệu áp suất thấp bị tắc. Điều này khiến bơm phải hoạt động với tải lớn hơn, lâu dài có thể dẫn đến hư hỏng và gây ra các sự cố vận hành.

Một thợ sửa xe tại bang Haryana cho biết nhiều xe Land Rover Defender và BMW được đưa đến xưởng để xử lý các vấn đề liên quan đến bơm nhiên liệu sau khi xăng E20 trở thành nhiên liệu tiêu chuẩn tại Ấn Độ. Ngoài ra, một trường hợp khác, trong đó chủ xe Defender cho rằng chiếc SUV của mình gặp sự cố sau khi sử dụng xăng E20 thông thường thay vì loại nhiên liệu cao cấp.

Sau sự cố, Resham Singh Anmol cho biết sẽ chỉ sử dụng xăng XP100 cho chiếc Land Rover Defender của mình trong thời gian tới.

Theo Cartoq

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