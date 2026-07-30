Theo chuyên trang Motorbiscuit, nội dung đơn kiện tập thể cho thấy, nhiều chủ xe SUV hạng sang Jaguar Land Rover tại Bắc Mỹ đã gặp tình huống xe bất ngờ mất nguồn, thậm chí toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng bên ngoài cũng ngừng hoạt động, khiến phương tiện trở thành mối nguy hiểm trên đường.

Để cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu và tối ưu hệ thống khởi động/dừng, từ năm 2019, Jaguar Land Rover bắt đầu trang bị hệ thống hybrid nhẹ 48V trên phần lớn các dòng xe của mình.

Tuy nhiên, các mẫu xe này vẫn sử dụng nhiều thiết bị điện 12V như đèn chiếu sáng và hệ thống điện tử trên bảng điều khiển. Vì vậy, chúng cần bộ chuyển đổi DC/DC để hạ điện áp từ hệ thống 48V xuống 12V.

Loạt SUV Jaguar Land Rover bị khách tố lỗi điện, có thể chết máy giữa đường

Theo đơn kiện, lỗi nằm ở vi mạch điều khiển bên trong bộ chuyển đổi DC/DC có thể khiến thiết bị này hỏng. Khi đó, ắc quy 12V sẽ không còn được sạc, nhanh chóng cạn điện và dẫn đến mất khả năng vận hành của xe.

Hồ sơ thu hồi do Cục An toàn Giao thông đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố cũng cho biết tình trạng tiêu hao điện quá mức có thể khiến xe mất hoàn toàn khả năng hoạt động. Đồng thời, khi ắc quy 12V cạn kiệt, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng bên ngoài cũng sẽ ngừng hoạt động.

Đơn kiện cho rằng Jaguar Land Rover đã biết về lỗi này từ nhiều năm trước. Theo các nguyên đơn, hãng đã tiếp nhận gần 6.000 khiếu nại và yêu cầu bảo hành liên quan kể từ tháng 7/2019.

Đến tháng 4/2026, JLR mới ban hành lệnh triệu hồi hơn 170.000 xe theo yêu cầu của NHTSA. Tuy nhiên, vụ kiện cho rằng đợt triệu hồi này vẫn chưa giải quyết được vấn đề vì hãng chưa có biện pháp sửa chữa cụ thể.

JLR thừa nhận giải pháp khắc phục lỗi vi mạch vẫn đang trong quá trình phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc hàng trăm nghìn chủ xe vẫn phải tiếp tục sử dụng phương tiện trong khi nguy cơ mất điện đột ngột vẫn chưa được xử lý.

Các nguyên đơn yêu cầu JLR bồi thường do giá trị xe bị giảm, đồng thời cáo buộc hãng che giấu khuyết tật của sản phẩm và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành.

Theo thông báo triệu hồi, các mẫu xe bị ảnh hưởng gồm: Land Rover Range Rover (2020-2024); Land Rover Range Rover Sport (2019-2024); Land Rover Range Rover Velar (2021-2024); Land Rover Range Rover Evoque (2020-2023); Land Rover Defender (2020-2024); Land Rover Discovery (2021-2024); Land Rover Discovery Sport (2020); Jaguar F-Pace (2021-2024); Jaguar E-Pace (2021-2022).

Trong thời gian chờ bản sửa lỗi được hoàn thiện và triển khai tại các đại lý, JLR khuyến cáo người sử dụng các mẫu xe MHEV cần lưu ý nếu bảng đồng hồ xuất hiện cảnh báo màu đỏ "Dừng xe an toàn, phát hiện lỗi điện". Khi đó, tài xế nên đưa xe vào vị trí an toàn ngay để tránh hệ thống điện 12V bị ngừng hoạt động hoàn toàn.

Theo Motorbiscuit

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