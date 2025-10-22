Một sĩ quan cảnh sát tại thành phố Mesquite (bang Texas, Mỹ) được ca ngợi như người hùng sau khi dũng cảm cứu một tài xế khỏi chiếc xe đang bốc cháy dữ dội trên cao tốc.

Trong lúc tuần tra, viên cảnh sát chứng kiến một vụ tai nạn trên đường cao tốc. Chiếc xe sedan bị mất lái, đâm vào rào chắn bê tông rồi nhanh chóng bốc cháy. Không chần chừ, anh lao vào hiện trường, kéo tài xế ra khỏi chiếc xe chỉ trong tích tắc trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ. Rất may, đã không có ai khác bị thương.

Sở Cảnh sát Mesquite cho biết, nam tài xế đã sử dụng rượu bia trước khi cầm lái, đây là hành vi bị cấm và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ra tai nạn nghiêm trọng. Đồng thời, cảnh sát kêu gọi người dân lên kế hoạch di chuyển an toàn, sử dụng dịch vụ gọi xe hoặc nhờ bạn bè giúp đỡ thay vì tự lái khi uống rượu.

Cơ quan này cũng có lời khen ngợi viên cảnh sát đã có phản ứng nhanh và hành động quyết đoán giúp ngăn chặn một thảm kịch có thể xảy ra. “Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự tận tâm của các sĩ quan và những hiểm nguy do lái xe khi say rượu gây ra”, thông báo của Sở Cảnh sát Mesquite nêu.

(Theo Newsflare)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!