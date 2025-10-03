Một sĩ quan cảnh sát tại Foxborough, bang Massachusetts (Mỹ) đã được vinh danh với Giải thưởng Cứu người (Life Saving Award) sau hành động quả cảm giải cứu một nạn nhân khỏi chiếc ô tô vừa bị tai nạn và bốc cháy.

Theo Sở Cảnh sát Foxborough (bang Massachusetts, Mỹ), khi đang làm nhiệm vụ, cảnh sát tuần tra Brendan Fayles nhận tin báo về vụ tai nạn trên đường South khi một chiếc xe mất lái đâm thẳng vào ngôi nhà ven đường và lập tức bốc cháy.

Khi tiếp cận hiện trường, Fayles thấy ngọn lửa bắt đầu lan nhanh, khói dày đặc bao trùm khoang xe. Không chút do dự, anh dùng thanh sắt đập vỡ cửa sổ bên phụ, chui vào kéo nạn nhân ra ngoài và đưa tới nơi an toàn, chỉ vài giây trước khi cả chiếc xe bị nuốt chửng trong biển lửa.

Phía cảnh sát khẳng định, phản ứng kịp thời và tinh thần dũng cảm của Fayles đã trực tiếp cứu sống một mạng người. Các quan chức cũng nhấn mạnh, hành động này phản ánh rõ “những tiêu chuẩn cao nhất về lòng quả cảm và sự tận tâm với nhiệm vụ” của lực lượng cảnh sát địa phương.

(Theo Newsflare)

