Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng hơn 10h ngày 26/4 tại Km 04+200 tuyến đường liên bản Niên – Nà Bai, thuộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Ông L.V.T. (41 tuổi, trú tại TP Hà Nội) điều khiển xe khách BKS 29B-170.xx chở 25 người di chuyển từ Hà Nội lên khu vực xã Vân Hồ.

Khi đến đoạn đường đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp khoảng 2,5m, tài xế không làm chủ được tay lái, phương tiện lao xuống taluy âm sâu khoảng 100m.

Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, 6 người bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu (tỉnh Phú Thọ) để điều trị.

Xe khách 29 chỗ lao xuống vực. Ảnh: CACC

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Vân Hồ cho biết khu vực xảy ra tai nạn là đoạn cua gấp, độ dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an xã Vân Hồ cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Theo Công an tỉnh Sơn La, nguyên nhân ban đầu được xác định do tuyến đường đèo dốc, nhiều khúc cua, mặt đường hẹp, trong khi tài xế không quen địa hình nên dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.