Từ ngày 10/3, đoàn công tác của Cục CSGT (Bộ Công an), Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cùng các chuyên gia đã bắt đầu khảo sát, đánh giá tình hình an toàn giao thông đối với ô tô khách giường nằm 2 tầng khi lưu thông trên Quốc lộ 6 qua các tỉnh Phú Thọ, Sơn La.

Đoàn công tác đã lắp nhiều thiết bị hiện đại trên xe để thu thập các thông số kỹ thuật và dữ liệu phương tiện, nhằm đánh giá khả năng vận hành và mức độ an toàn của xe khách giường nằm 2 tầng khi lưu thông trên Quốc lộ 6, đặc biệt tại các đoạn đường cong nguy hiểm và độ dốc lớn.

Các chuyên gia và kỹ thuật viên lắp đặt cảm biến đo gia tốc ba phương tại nhiều vị trí khác nhau của phương tiện, gồm khu vực trọng tâm của xe (trên và dưới sàn), cầu sau và cầu trước.

Tại các vị trí giường nằm trên xe, kỹ thuật viên bố trí bao tải chứa cát để mô phỏng hành khách.

PGS.TS Trần Văn Như, Trưởng bộ môn Cơ khí ô tô, Trường Đại học GTVT cho biết thông số quan trọng nhất là gia tốc ngang. Khi xe vào khúc cua, đây là yếu tố chính gây ra nguy cơ lật xe.

Dựa trên số liệu gia tốc ngang đo được, cơ quan chức năng có thể đánh giá mức độ an toàn của phương tiện.

Ngoài dữ liệu về gia tốc ba phương, thông qua thiết bị gắn thêm trên vô lăng nguyên bản cùng các cảm biến bổ sung, dữ liệu về vị trí, vận tốc và quỹ đạo chuyển động của xe cũng được thu thập. Trong đó, dữ liệu vận tốc đo được sẽ được đối chiếu với tốc độ hiển thị trên công-tơ-mét của phương tiện.

Hệ thống cũng được cài đặt các ngưỡng cảnh báo. Khi xe đạt đến tốc độ thiết lập trước (ví dụ 40km/h), màn hình của hệ thống đo dữ liệu sẽ chuyển sang màu đỏ nhằm cảnh báo và giúp kiểm soát tốc độ trong quá trình thử nghiệm.

Ngoài ra, hệ thống cũng ghi nhận 2 thông số quan trọng là góc lắc ngang và góc lắc dọc của thân xe khi di chuyển. Trong đó, góc lắc ngang phản ánh mức độ nghiêng của xe khi vào cua. Nếu giá trị này vượt quá giới hạn an toàn có thể làm tăng nguy cơ mất ổn định hoặc lật xe.

Cơ quan chức năng cũng tổ chức khảo sát vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày và trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Kết quả thực nghiệm sẽ được sử dụng để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn giải pháp tăng cường an toàn giao thông, quy định tốc độ lưu thông phù hợp.

Trường hợp cần thiết, cơ quan chức năng có thể hạn chế hoặc cấm xe khách giường nằm 2 tầng lưu thông trên một số đoạn tuyến nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Trong 4 ngày (từ 10/3) đoàn công tác sẽ trực tiếp chạy thử xe giường nằm 2 tầng trên các tuyến Quốc lộ 6, 4E, 4D, 12, đồng thời làm việc với cơ quan chức năng và đơn vị quản lý đường bộ tại địa phương để thu thập dữ liệu về điều kiện hình học tuyến đường, hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông và khả năng khai thác của phương tiện.